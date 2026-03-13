Disney+ continue de faire revenir des fonctionnalités perdues pour ses abonnés Premium

La 3D fait son grand retour sur la plateforme Disney+.

Après plusieurs semaines d’absence, la 3D revient enfin sur Disney+. Cette interruption temporaire avait inquiété de nombreux utilisateurs, car elle était liée à un retrait plus large de formats avancés d’image, notamment le Dolby Vision et le HDR10+, qui sont tous les deux revenus récemment.

Un retrait lié à un litige sur les brevets

En début d’année, Disney+ avait été contraint de supprimer certains formats vidéo de sa plateforme dans plusieurs pays européens. Selon la société, cette mesure était la conséquence d’un litige sur des brevets devant un tribunal allemand. À l’époque, la plateforme avait qualifié cette situation de « défis techniques », sans donner plus de détails.

La 3D, dépendante du Dolby Vision, faisait partie des formats retirés. Les abonnés disposant de l’offre la plus haut de gamme avaient donc vu leur accès aux contenus 3D suspendu. Disney+ a depuis confirmé que la situation était résolue et que la 3D est à nouveau disponible. Les utilisateurs souhaitant profiter de ce format doivent parfois mettre à jour leur application pour retrouver l’option dans leurs films et séries.

Dans son communiqué envoyé FlatPanelHD, Disney+ précise : « La prise en charge de Dolby Vision et de la 3D est désormais rétablie sur Disney+. Suite à une action en justice devant un tribunal allemand des brevets, nous avons été contraints de modifier la disponibilité de certains formats vidéo avancés en Allemagne et sur d’autres marchés. Nous sommes désolés que cette situation ait été nécessaire et nous partageons la frustration de nos clients. Nous avons travaillé aussi vite que possible pour mettre en œuvre des solutions garantissant aux utilisateurs la meilleure expérience possible sur leurs appareils et avec leurs abonnements. »

Il est important de rappeler que la 3D sur Disney+ n’est accessible qu’aux abonnés bénéficiant du Dolby Vision. Le HDR10+, quant à lui, n’a jamais été proposé en Europe. Malgré ce mois d’absence, Disney+ n’a pas prévu de compensation pour les abonnés qui n’ont pas pu profiter de la 3D pendant cette période. Le retour de la 3D marque donc la fin d’un épisode compliqué pour la plateforme et permet aux amateurs de contenus immersifs de retrouver l’expérience cinéma depuis leur salon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox