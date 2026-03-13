Vous connaissez la Force d’intervention rapide d’Orange ? L’opérateur vous explique

Quand une tempête endommage le réseau fibre ou qu’une panne majeure survient, chaque minute compte. Pour agir vite et limiter les coupures, Orange mobilise la FIRO, une brigade d’intervention dédiée à la maintenance et à la sécurisation de la boucle locale optique.

Lorsque des événements climatiques violents frappent le territoire, les réseaux télécoms peuvent être fortement perturbés. Pour limiter les coupures et rétablir les services le plus rapidement possible, Orange s’appuie sur un dispositif spécialisé : la FIRO, pour Force d’Intervention Rapide Orange. La FIRO est une équipe spécialisée dont la mission consiste à intervenir rapidement sur la boucle locale optique, c’est-à-dire la partie du réseau fibre qui relie directement les abonnés aux infrastructures télécoms.

Son objectif est clair : sécuriser les installations et rétablir la qualité de service dans les meilleurs délais lorsque des incidents importants surviennent. Ce dispositif repose actuellement sur deux bases opérationnelles situées à Bègles, dans le Sud-Ouest et à Lanester, en Bretagne. Grâce à ce positionnement stratégique, les équipes peuvent être déployées rapidement sur une grande partie du territoire lorsque la situation l’exige.

Des interventions essentielles lors des crises

La FIRO se distingue particulièrement lors d’événements exceptionnels, comme les tempêtes ou les catastrophes naturelles, qui peuvent provoquer des dégâts importants sur les infrastructures.

Lors du passage de la tempête Tempête Nils, ces équipes ont par exemple été mobilisées pour intervenir sur les installations touchées et permettre une remise en service rapide du réseau. Dans ce type de situation, chaque minute compte explique Orange. La rapidité d’intervention permet de réduire l’impact des pannes pour les habitants, les entreprises et les services publics au mieux.

La tempête Nils a fortement impacté nos réseaux fixes sur l’ensemble du territoire, les vents violents ont fragilisé nos installations : poteaux arrachés, câbles sectionnés. Toutes nos équipes techniques, avec le soutien de nos partenaires et la Force d’Intervention Rapide Orange… pic.twitter.com/bXnaYCcEP5 — Orange Nouvelle Aquitaine (@OrangeNvAquit) March 11, 2026

Les équipes de la FIRO réalisent différentes missions techniques, parmi lesquelles :

Maintenance curative pour réparer les infrastructures endommagées

Sécurisation des installations afin d’éviter de nouveaux incidents

Communication et reporting opérationnel pour suivre l’évolution des interventions

Leur expertise permet de traiter des situations complexes sur des infrastructures critiques du réseau fibre. Si la FIRO est particulièrement visible lors des situations de crise, ces équipes participent aussi aux activités opérationnelles courantes lorsque le réseau fonctionne normalement. Elles apportent alors leur expertise technique sur des interventions spécifiques et contribuent à maintenir la fiabilité et la résilience du réseau optique. Face à la multiplication des événements climatiques extrêmes, disposer d’équipes capables d’intervenir rapidement devient un enjeu majeur pour les opérateurs télécoms.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox