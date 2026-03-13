Totalement fibrés :

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés”, en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube. L’équipe s’excuse pour les problèmes de connexion successive pendant le Live nous obligeant à stopper le direct avant de le reprendre à deux reprises.

Nouveau numéro de Totalement Fibrés, le seul magazine vidéo qui vous présente toute l’actualité de Free et des télécoms. Au sommaire du “Gros doss”, canal+ offert, et des évolutions sur les applications de Free. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down et comme d’habitude notre Fight (débat) hebdomadaire.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox