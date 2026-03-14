Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Pop, Ultra, Révolution et Delta

Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Pop, Ultra, Révolution et Delta

Free déploie une nouvelle mise à jour pour plusieurs de ses Freebox. Depuis le 12 mars à 15h00, la version 4.9.17 du Freebox Server est disponible pour les modèles Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. Pour en profiter, les abonnés doivent simplement redémarrer leur Freebox Server.

Cette mise à jour apporte principalement une correction de bug liée au Wi-Fi invité. Jusqu’à présent, un problème pouvait permettre à des appareils supplémentaires de se connecter au réseau Wi-Fi invité, même lorsque le nombre maximal d’utilisateurs autorisés était déjà atteint. Le correctif empêche désormais ces connexions supplémentaires.

Selon les retours de certains abonnés, Free aurait déjà déployé une version corrective supplémentaire numérotée 4.9.17.1, notamment sur la Freebox Révolution, ce qui laisse penser que l’opérateur continue d’ajuster rapidement cette mise à jour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox