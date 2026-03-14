Voici comment gérer désormais jusqu’à 9 lignes Free Mobile depuis l’application Free grâce à cette nouveauté

L’application Free permet à présent de piloter jusqu’à 9 lignes mobiles depuis un seul compte. Mais comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité ?

Bonne nouvelle pour les abonnés qui gèrent plusieurs forfaits Free Mobile dans un même foyer. Depuis le 10 mars 2026, l’application Free permet désormais de piloter facilement des lignes secondaires directement depuis une seule interface. Suivi de la consommation, activation d’options ou encore commande d’un smartphone : tout est désormais accessible sans changer d’espace de connexion.

Accéder aux lignes secondaires dans l’application Free

La gestion des lignes secondaires est désormais intégrée directement dans l’application Free. Pour y accéder :

Ouvrez l’application Free sur votre smartphone.

Cliquez sur vos initiales en haut à droite de l’écran.

Sélectionnez la ligne mobile que vous souhaitez gérer.

Une fois la ligne sélectionnée, vous accédez immédiatement à toutes les informations et actions disponibles.

Depuis cette interface, plusieurs actions sont possibles pour chaque ligne rattachée comme suivre la consommation data en temps réel ; vérifier le crédit d’appel d’un proche ; activer ou modifier des options du forfait et commander un nouveau smartphone. Toutes les informations importantes, forfaits, factures, consommations et paramètres, sont regroupées au même endroit. Free permet de rattacher jusqu’à 9 lignes secondaires à un compte principal. Cela permet de gérer facilement les forfaits de toute une famille depuis un seul tableau de bord. Cette centralisation évite de devoir se connecter à plusieurs espaces abonnés différents.

Comment rattacher une ligne mobile à votre compte

Si une ligne n’est pas encore rattachée, la manipulation peut se faire directement depuis l’application.

Ouvrez l’application Free.

Rendez-vous dans Abonnement.

Sélectionnez Mes lignes.

Appuyez sur Rattacher une ligne.

Saisissez l’identifiant et le mot de passe de la ligne mobile concernée.

Validez avec le code reçu par SMS.

La ligne est ensuite ajoutée à votre tableau de bord en quelques instants.

Les abonnés Freebox peuvent également rattacher leur ligne Free Mobile afin de profiter des tarifs préférentiels Free Family. La procédure est la même : depuis l’application Free, il suffit d’aller dans Abonnement > Mes lignes > Rattacher une ligne puis de valider l’opération avec le code SMS.

Transformer une ligne secondaire en ligne principale

Une ligne secondaire peut également devenir indépendante sans passer par le titulaire. Pour cela, connectez-vous à l’Espace Abonné de la ligne concernée, rendez-vous dans Mon Offre puis cliquez sur Devenir titulaire de ma ligne. Un code de validation est envoyé par SMS sur la ligne principale pour sécuriser l’opération. Une fois détachée, la ligne devient autonome et peut même accueillir ses propres lignes secondaires.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox