Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, découvrez des aventures en tout genre

Entre enquête surréaliste, baston rétro, énigmes inquiétantes et RPG tactique corrompu par les péchés, la sélection de jeux PC de la semaine propose des aventures aux univers très marqués.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de quatre nouveaux titres à récupérer : une enquête en monde ouvert dans une île étrange, un beat ’em up inspiré des années 1980, un jeu d’évasion mystérieux et un RPG roguelite où vos choix influencent directement le monde. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Paradise Killer (GOG). Dans cette aventure d’enquête à la première personne, vous incarnez Lady Love Dies, une enquêtrice exilée rappelée pour résoudre le massacre du Conseil du Syndicat sur l’île du Paradis.

Dans ce monde étrange peuplé d’immortels, de dieux extraterrestres et de secrets enfouis depuis des siècles, vous devrez explorer librement l’île, interroger les suspects et rassembler des preuves. À vous de construire votre propre théorie avant le procès final et de découvrir votre vérité.

Enchaînons avec G.I. JOE: Wrath of Cobra (Epic Games Store). Ce beat ’em up rétro à défilement horizontal remet en scène les héros emblématiques de G.I. JOE face aux forces de Cobra. Choisissez parmi Duke, Scarlett, Roadblock ou encore Snake Eyes, chacun disposant de capacités propres, puis affrontez les ennemis classiques de la licence dans des combats inspirés des jeux d’arcade des années 1980. Le titre propose également un mode coopératif local.

Et voici Tested on Humans (GOG). Ce jeu d’évasion vous plonge dans un environnement inquiétant où vous devrez résoudre une série d’énigmes pour comprendre ce qui s’est passé. En explorant les différentes pièces, vous devrez trouver des indices, récupérer des objets cachés et reconstituer progressivement les événements liés aux expériences mystérieuses menées dans ce lieu lugubre.

Enfin, découvrez Sin Slayers: Reign of The 8th (GOG). Ce RPG roguelite tactique au tour par tour vous demande de combattre les manifestations des péchés qui menacent le monde. Vous devrez composer une équipe d’âmes perdues, améliorer vos héros et faire des choix qui auront un impact direct sur votre aventure. Plus vous cédez aux mauvaises actions, plus les ennemis deviennent puissants, jusqu’à attirer l’attention du Seigneur des Péchés.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG, un code vous sera fourni à activer directement sur le launcher.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox