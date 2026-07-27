Mediawan (Xavier Niel) entre au capital de la société de production de Cyril Hanouna

Le groupe audiovisuel Mediawan poursuit son développement dans la production en prenant une participation au capital de H2O, la société de production de Cyril Hanouna.

Quelques mois après avoir changé de dimension avec le rachat du géant américain The North Road Company, Mediawan poursuit sa stratégie de développement. Selon une information de Paris Match, le groupe français va prendre une participation au capital de H2O, la société de production de Cyril Hanouna.

Cette prise de participation intervient alors que H2O était en discussions avec plusieurs groupes français et étrangers désireux de se renforcer sur le marché de la production audiovisuelle. Le rapprochement devrait permettre à la société de Cyril Hanouna de bénéficier des moyens et du réseau de Mediawan, devenu au fil du temps un poids lourd de la production. Cofondé en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est devenu en quelques années un acteur incontournable de l’audiovisuel. Le groupe revendique près de 100 sociétés de production réparties dans 15 pays et plus de 2 milliards d’euros de production annuelle, confirmant son ambition de jouer un rôle majeur à l’échelle mondiale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox