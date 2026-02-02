Mediawan devient un poids lourd de la production audiovisuelle dans le monde grâce à un nouveau rachat majeur

Avec sa nouvelle acquisition, Mediawan change d’échelle et s’impose comme un acteur mondial majeur de la production audiovisuelle.

Le groupe français de production audiovisuelle Mediawan a annoncé vendredi le rachat de son homologue américain The North Road Company, finalisant des négociations annoncées en janvier. Cette opération marque la naissance d’un acteur mondial de premier plan dans le secteur, capable de fournir séries, films, programmes de téléréalité et documentaires aux grandes plateformes de streaming, dont Netflix. Les deux entreprises évoquent la création de « L’un des plus grands studios indépendants au monde, doté de pôles créatifs majeurs sur les cinq continents et couvrant tous les genres, formats et publics », dans un communiqué commun.

Avec l’intégration de North Road, Mediawan va désormais s’appuyer sur près de 100 sociétés de production, pour un volume de production annuel supérieur à 2 milliards d’euros réparti dans 15 pays. La finalisation de l’acquisition est attendue au premier semestre 2026. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué, mais selon The Hollywood Reporter, l’opération a été financée par KKR, Qatar Investment Authority, Providence Equity Partners, The Raine Group, Bpifrance, ainsi que Xavier Niel et Matthieu Pigasse.

Dirigé par Pierre-Antoine Capton, Mediawan s’est imposé ces dernières années comme un poids lourd de la production audiovisuelle européenne. Le groupe est notamment à l’origine de séries à succès comme « Adolescence », « Dix pour cent » et la série d’animation « Miraculous », ainsi que de films tels que « F1 », qui s’est classé à la cinquième place du box-office français en 2025.

Fondée en 2022, The North Road Company a été cofondée par Peter Chernin, figure emblématique d’Hollywood et ancien PDG de Fox Group jusqu’en 2009. À travers ses différentes filiales, le studio américain a produit des œuvres majeures comme « Le Mans 66 », la franchise « La Planète des singes » ou encore la téléréalité « Love is blind ». À l’issue du rapprochement, North Road deviendra le pôle nord-américain de Mediawan, dont le siège social restera basé à Paris. Peter Chernin rejoindra le conseil d’administration du groupe et occupera le poste de président non exécutif de The North Road Company.

Mediawan a été cofondé en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Après avoir pris des participations majeures dans Plan B (Brad Pitt), See-Saw Films (Slow Horses) et noué des partenariats avec LuckyChap (Margot Robbie) ou SpringHill (LeBron James), « En dix ans, Mediawan est passé d’un studio indépendant français à l’un des leaders mondiaux de contenus en Europe », s’est félicité Pierre-Antoine Capton.

