Le saviez-vous : si vous êtes un abonné Freebox fidèle et réglo, vous avez droit à une boutique spéciale

En étant abonné Freebox et en respectant certaines conditions, vous pouvez accéder à une possibilité de changer de TV avec un système de paiement étalé sur 30 mois.

Free réserve un avantage discret à certains de ses abonnés Freebox : l’accès à une boutique dédiée aux Smart TV Samsung, directement depuis l’espace abonné. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur votre espace abonné dans la section TV puis de cliquer sur “Smart TV Samsung”, ou de cliquer sur ce lien et de vous connecter. Mise en place fin 2022, cette section permet de profiter d’offres promotionnelles, mais surtout d’un paiement étalé sur 30 mois, de quoi réduire sensiblement le coût à l’achat et faciliter le renouvellement de son téléviseur.

Tous les téléviseurs embarquent Free TV directement et vous pouvez trouver une assez large variété de modèles disponibles, allant de “The Frame”, modèle plus haut de gamme avec un design se voulant discret, à des téléviseurs plus grands et une gamme de prix assez diversifiée selon la technologie et la taille de l’écran. Toutes ces TV sont 4K, avec des technologies QLED, UHD Crystal ou parfois OLED selon le stock disponible.

Mais cet avantage n’est pas accessible à tous les abonnés. Pour en bénéficier, il faut d’abord respecter quelques règles de base : disposer d’une carte bancaire pour le premier règlement, ne présenter aucun impayé chez Free, les mensualités étant ensuite prélevées via la facture Freebox.

Surtout, une condition moins connue entre en jeu. L’accès à cette boutique est réservé aux abonnés Freebox depuis au moins 14 mois consécutifs, sans interruption de contrat. En clair, Free récompense ici la fidélité et la régularité de paiement. Les nouveaux clients devront donc patienter un peu plus d’un an avant de

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox