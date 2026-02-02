Si vous avez un mail Orange, préparez vous à plusieurs changements à venir

Orange a annoncé une refonte prochaine de son service de messagerie sur le web. Au programme, tri automatique, organisation avancée des mails et modifications du carnet d’adresses.

Très utilisé en France, le Mail Orange reste un acteur majeur de la messagerie électronique. S’il se positionne derrière Gmail, il devance largement les services proposés par les autres opérateurs, avec environ 16 % de parts de marché. En 2026, le service s’apprête à connaître une évolution importante.

Orange a en effet annoncé une refonte prochaine de son webmail, sans pour autant communiquer de calendrier précis. Cette nouvelle version mettra l’accent sur la personnalisation et l’organisation des messages, avec plusieurs fonctionnalités inédites destinées à améliorer l’expérience utilisateur.

De nouvelles fonctions pour mieux organiser sa boîte mail

Parmi les principales nouveautés annoncées figure le tri automatique des courriels par catégories. Cette fonction permettra notamment de séparer les messages promotionnels des échanges personnels ou professionnels, afin de gagner en lisibilité.

Les utilisateurs pourront également organiser leurs messages à l’aide de codes couleur et activer un mode conversation, conçu pour regrouper les échanges et faciliter le suivi des discussions. L’ensemble de ces options restera facultatif et pourra être activé selon les préférences de chacun.

Cette mise à jour ne sera toutefois pas sans conséquences. Les groupes de contacts actuels vont disparaître au profit de listes de diffusion composées uniquement d’adresses électroniques. Les contacts ne disposant pas d’adresse mail ne seront donc plus intégrés à ces listes.

Orange a prévu une phase de transition de plusieurs mois durant laquelle l’ancien carnet d’adresses restera accessible en lecture seule et en export, afin de permettre aux utilisateurs d’adapter leurs données. Autre évolution notable, l’agenda ne pourra plus être partagé dans la nouvelle version. Les changements annoncés concernent exclusivement la version web du Mail Orange. L’application mobile ne sera pas modifiée et continuera de fonctionner comme auparavant. Les utilisateurs n’ont par ailleurs rien à craindre pour leurs données : l’ensemble des mails et des pièces jointes sera conservé lors du passage à la nouvelle interface. Les abonnés seront informés par courrier électronique de la date de déploiement de la nouvelle version pour chacune de leurs adresses Mail Orange.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox