Les nouveautés de la semaine chez Free : une mise à jour Freebox inattendue, retour d’un décodeur apprécié, une hausse de prix chez Free Mobile etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free a déployé une mise à jour inattendue pour le Player Mini 4K, pourtant retiré de ses offres depuis près de trois ans. Cette mise à jour apporte plusieurs correctifs techniques et optimisations, notamment sur la stabilité et la gestion des ressources, prolongeant ainsi la durée de vie de ce boîtier encore utilisé. Plus d’infos…

Après plusieurs semaines d’indisponibilité, l’Apple TV 4K est de nouveau proposée aux abonnés Freebox. Les nouveaux abonnés Freebox Pop peuvent à nouveau opter pour le modèle 128 Go lors de leur souscription, tandis que les clients existants peuvent y accéder via l’option Multi-TV. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux gratuits à récupérer sur PC. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : lancement d’une opération spéciale, avalanche de promos sur de nombreux films. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Le booster 5 Go augmente de 1 € pour les nouveaux abonnés au forfait 2€ de Free Mobile. Il passe ainsi de 3,99 € à 4,99 €, sans changement pour les clients actuels. Plus d’infos…

Application Free : activer le VPN gratuit de Free Mobile est désormais plus facile avec cette mise à jour. Plus d’infos…

Free Mobile simplifie l’installation de ses applications Free et Free TV sur les smartphones Honor. Plus d’infos...

Retour à la case départ pour le forfait 2 €. Après avoir brièvement mis en avant par défaut la version enrichie avec booster 1 Go, Free propose à nouveau l’offre historique par défaut. Plus d’infos…

Free Pro généralise la 5G+ et active la VoNR. Plus d’infos…

L’opérateur de Xavier Niel va créer une coentreprise baptisée Nemrod, plusieurs investisseurs seraient intéressés par le rachat de points hauts que souhaite construire Free Mobile. Ce dernier louera ensuite lui-même ces infrastructures. Plus d’infos…

Free Mobile : plusieurs services devenus inaccessibles, une solution en demi-teinte existe. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free tacle la concurrence et assume une nouvelle stratégie pour expliquer une année 2025 compliquée sur le fixe. Plus d’infos…

Free annonce avoir dépassé les 40 millions de prises fibre déployées en France. Selon l’opérateur, près de 90 % de la population peut désormais accéder à une connexion Freebox pouvant atteindre jusqu’à 8 Gbit/s. Plus d’infos…

Free révèle compter encore 14 % d’abonnés ADSL et accélère leur migration sans aucuns frais. Plus d’infos…

Sous pression de l’Arcep et ciblé par l’Avicca, Free assure que les difficultés rencontrées par sa filiale Réseau Optique de France sont en voie de résolution. Plus d’infos…

Canal+ lance une nouvelle offre très attractive incluant toutes ses chaînes et 100% des coupes d’Europe de football en exclusivité, accessible sur les Freebox. Plus d’infos…

