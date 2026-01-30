L’Apple TV 4K fait son retour dans les offres Freebox, une alternative de choix au Player TV Free 4K

Après plusieurs semaines d’indisponibilité, l’Apple TV 4K est de nouveau proposée aux abonnés Freebox. Le boîtier d’Apple redevient accessible à la souscription ou via l’option Multi-TV, avec des formules de paiement étalées.

Cette absence, que l’opérateur qualifiait alors de provisoire, est désormais levée. Les nouveaux abonnés Freebox Pop peuvent à nouveau opter pour l’Apple TV 4K 128 Go lors de leur souscription, tandis que les clients équipés peuvent y accéder via l’option Multi-TV, notamment sur les offres Pop et Ultra. Dans le cadre d’une nouvelle souscription, le boîtier est proposé à 2,99 € par mois pendant 48 mois, soit 143,52 € au total. Via l’option Multi-TV, l’Apple TV est facturée 6,99 € par mois pendant 24 mois, pour un montant global de 167,76 €. Dans les deux cas, l’équipement devient la propriété de l’abonné à l’issue des paiements, avec la possibilité de solder le montant à tout moment.

Compatible 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos, l’Apple TV permet d’accéder aux principaux services de streaming, comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou Apple TV+, tout en conservant l’accès aux chaînes Free TV. Le modèle proposé par Free intègre également la technologie réseau Thread, destinée à la maison connectée. Ce protocole facilite la communication entre les accessoires compatibles HomeKit ou Matter, à condition de disposer d’un hub compatible, comme une Apple TV 4K, un HomePod mini ou un routeur Thread tiers. Avec ce retour, Free réactive une option appréciée de ses abonnés, qui préfèrent souvent l’écosystème Apple au Player Free 4K inclus par défaut.

