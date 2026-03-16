Fibre optique : ce qu’il reste encore à raccorder en France

La fibre continue de s’installer, avec plus de 42 millions de foyers raccordables.

La France franchit un nouveau cap dans le déploiement de la fibre optique et du très haut débit. Selon le dernier rapport publié il y a quelques jours par l’Arcep, au 31 décembre 2025, 94,3 % des logements étaient raccordables à la fibre, soit 42,4 millions de foyers. Il reste encore 2,6 millions de logements à connecter, principalement dans les zones rurales et moins denses.

Le déploiement continue… mais ralentit

Au dernier trimestre 2025, seulement 395 000 nouveaux locaux ont été rendus raccordables, un chiffre en baisse de 42 % par rapport à 2024. Ce ralentissement s’explique par la fin des déploiements dans certaines zones, notamment :

Zones moins denses (RIP) : 150 000 nouveaux locaux raccordables, reste 1,21 million.

Zones moins denses privées : 190 000 nouveaux locaux raccordables, reste 840 000.

Territoires AMEL : 15 000 nouveaux locaux raccordables, reste 60 000.

Zones très denses : 40 000 nouveaux locaux raccordables, reste 460 000.

Au total, 43,2 millions de logements sont désormais couverts par des services à très haut débit filaires, soit 96 % du territoire.

Côté abonnements, la progression est spectaculaire. Fin 2025, 27,1 millions de foyers avaient souscrit à un abonnement fibre, représentant 82 % des abonnements internet fixes. Un bond impressionnant par rapport à 2015, où seuls 1,4 million de foyers étaient raccordés. Le nombre d’abonnements à très haut débit (fibre, VDSL2, câble, THD radio, 4G/5G fixe…) atteint 29 millions, soit 88 % du total des abonnements internet.

En parallèle, les abonnements à haut débit classique continuent de décliner, mais plus lentement : 4 millions de foyers restent connectés via des technologies plus anciennes, en recul de 490 000 sur le dernier trimestre 2025. Une baisse qui devrait se confirmer au fil du temps, avec la fin du réseau cuivre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox