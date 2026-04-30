Orange dégaine 1,3 milliard d’euros pour un rachat clé dans la fibre

L’opérateur historique annonce la signature d’un financement de 1,3 milliard d’euros auprès de BNP Paribas et CaixaBank pour racheter Scorefit, une société stratégique dans son écosystème d’accès au très haut débit.

Une opération financière, qui doit encore obtenir les autorisations réglementaires avant une finalisation attendue au troisième trimestre 2026. Dans l’optique de simplifier son organisation et d’optimiser ses coûts dans un contexte de transition accélérée du cuivre vers la fibre, Orange a révélé le 28 avril mener des discussions avec ses partenaires bancaires CaixaBank et BNP Paribas en vue de financer l’exercice de son option d’achat des titres de Scorefit pour un montant de 1,3 milliard d’euros.

Peu connue du grand public, Scorefit est pourtant un maillon important de la chaîne fibre d’Orange. Cette société, jusqu’ici détenue à 100 % par une filiale de BNP Paribas, possède des accès fibre achetés sur le marché de gros en France pour le compte de l’opérateur. Concrètement, Scorefit agit comme un intermédiaire financier et technique. Elle détient des droits d’accès à des réseaux fibre qui ne sont pas directement exploités par Orange, notamment dans des zones où l’opérateur s’appuie sur des infrastructures tierces. Ces accès sont ensuite utilisés par Orange pour commercialiser ses offres auprès des abonnés. Ce type de montage est courant dans les télécoms, il permet de mutualiser les investissements et d’accélérer le déploiement du très haut débit sans supporter seul l’intégralité des coûts d’infrastructure. Mais il complexifie aussi la structure financière et opérationnelle.

Reprendre le contrôle pour gagner en efficacité

En rachetant Scorefit, Orange fait donc le choix de reprendre la main sur ces actifs afin de simplifier sa structure et améliorer sa flexibilité financière. Selon le communiqué, l’opération doit générer un « effet valeur positif » et s’inscrit dans le plan global d’efficacité du groupe, présenté lors de son Capital Markets Day. Ce mouvement s’inscrit aussi dans une tendance plus large puisqu’à mesure que la fibre devient l’infrastructure dominante, les opérateurs cherchent à rationaliser leurs montages et à réduire les couches intermédiaires. La fermeture progressive du réseau cuivre pousse Orange à optimiser chaque euro investi dans le très haut débit. Le financement, d’une durée de cinq ans, a été négocié à des conditions jugées « très attractives » par l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox