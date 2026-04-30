Un seul câble pour tout ? Les PC adoptent enfin le chargeur universel

Fini les chargeurs spécifiques pour chaque appareil : les ordinateurs portables passent à l’USB-C. Une avancée pratique, à condition d’avoir le bon équipement.

Depuis le 26 avril 2026, une nouvelle règle s’impose sur le marché des ordinateurs portables : tous les modèles vendus en France doivent désormais intégrer un port USB-C pour la recharge. Après les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques déjà concernés depuis 2024, cette obligation marque une étape supplémentaire vers le chargeur universel voulu par l’Union européenne.

L’objectif est clair : simplifier la vie des consommateurs tout en réduisant l’impact environnemental. Concrètement, cela signifie que vous pouvez désormais utiliser un seul câble pour recharger la plupart de vos appareils du quotidien. Derrière l’expression “chargeur universel”, il faut toutefois comprendre un standard précis : le port USB-C associé au protocole USB Power Delivery, qui permet une recharge rapide et compatible entre différents équipements.

Dans les faits, cette évolution apporte une vraie simplification, mais avec quelques nuances. Si le câble devient effectivement universel, le bloc de recharge, lui, ne l’est pas totalement. Un chargeur de smartphone classique, souvent limité à une puissance de 20 à 30 W, ne suffira pas pour un ordinateur portable, qui nécessite généralement entre 45 et 100 W. Résultat : oui, vous pouvez utiliser un seul chargeur… à condition qu’il soit suffisamment puissant.

Autre changement notable : les fabricants ne sont plus obligés de fournir un chargeur dans la boîte. Certains ordinateurs portables pourraient donc être vendus sans bloc secteur, à l’image de ce qui se fait déjà sur les smartphones. Les marques doivent simplement indiquer clairement sa présence ou non. Pour les consommateurs, cela implique parfois un achat supplémentaire, avec des prix allant généralement de 25 à 50 euros pour un chargeur compatible avec un ordinateur portable.

Malgré cette contrainte, l’intérêt écologique reste au cœur de la démarche. En standardisant les chargeurs et en limitant leur multiplication, la Commission européenne estime que cette mesure permettra d’éviter jusqu’à 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Un argument de poids, alors que la durée de vie des accessoires est souvent plus courte que celle des appareils eux-mêmes.

Au final, cette nouvelle réglementation change les habitudes sans tout révolutionner. Elle simplifie l’usage au quotidien, mais demande aussi un peu d’adaptation, notamment sur le choix du bon chargeur. À terme, elle pourrait surtout mettre fin à l’accumulation de câbles et d’adaptateurs dans les tiroirs, un problème que la plupart des utilisateurs connaissent trop bien.

Source : Que Choisir Ensemble

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox