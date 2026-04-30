M6+ innove et débarque sur ChatGPT pour proposer une nouvelle façon de chercher ses films

M6+ franchit un cap en s’installant sur ChatGPT, avec une promesse claire : vous faire gagner du temps et trouver le bon programme plus facilement.

Le Groupe M6 franchit une nouvelle étape dans sa stratégie numérique en s’associant à OpenAI. Ensemble, ils annoncent le lancement de M6+ directement sur la boutique de ChatGPT. Une première en France pour une plateforme de streaming, qui pourrait bien changer la façon dont les utilisateurs découvrent leurs programmes.

Concrètement, cette intégration permet d’accéder au catalogue de M6+ d’une manière totalement différente. Fini les longues recherches dans les menus ou les recommandations parfois à côté de la plaque : ici, tout passe par la conversation. Il suffit de décrire ce que vous avez envie de regarder, comme “une série drôle”, “un film romantique” ou “une émission à regarder en famille”, et l’IA se charge de proposer des contenus adaptés en quelques secondes.

Pour les utilisateurs, le bénéfice est immédiat. M6+ regroupe déjà des milliers d’heures de programmes issus des chaînes du groupe, comme M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première ou encore Téva. Mais avec un catalogue aussi vaste, trouver le bon programme peut vite devenir compliqué. C’est précisément ce problème que cette nouvelle expérience veut résoudre.

L’idée est simple mais efficace : transformer la recherche en dialogue. Plutôt que de parcourir des catégories ou des carrousels, vous échangez directement avec une IA qui comprend vos envies, votre humeur ou même des critères très précis comme un acteur ou un thème. Résultat, les recommandations sont plus pertinentes et surtout beaucoup plus rapides à obtenir.

Cette évolution répond à un enjeu majeur du streaming aujourd’hui : la découvrabilité des contenus. Avec l’explosion des catalogues, les utilisateurs passent parfois plus de temps à chercher qu’à regarder. En simplifiant cette étape, M6+ espère rendre l’expérience plus fluide et inciter à consommer davantage de contenus.

Au-delà du confort d’utilisation, cette initiative marque aussi un tournant plus large. Les plateformes comme ChatGPT ne sont plus seulement des outils, mais sont considérées comme de véritables portes d’entrée vers des services du quotidien, y compris le divertissement. Pour M6, c’est une manière de se positionner là où se trouvent déjà les usages, tout en modernisant son image. Pour les utilisateurs de M6+, cela ouvre une nouvelle façon de regarder la télévision, plus intuitive et personnalisée. Reste à voir si cette approche conversationnelle s’imposera face aux interfaces classiques, mais une chose est sûre : la manière de choisir un programme est en train de changer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox