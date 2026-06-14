Les nouveautés de la semaine chez Free : mise jour des Freebox et lancement d’un mode WiFi expérimental, 70 films offerts aux abonnés etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free lance une mise à jour pour toutes les Freebox avec une nouveauté Wi-Fi expérimentale, un nouveau mode de « steering Wi-Fi » puis en lance une autre (4.12.1.1) dans la foulée corrigeant un bug soudain chez certains abonnés.

Le Backup internet de Free est désormais accessible aux abonnés Freebox Pop et Delta. Mais ce boîtier capable de prendre automatiquement le relais en cas de panne de connexion ne permet pas de continuer d’accéder à la TV sur les Player TV Freebox Révolution, Free Devialet et mini 4K.

Free TV Web fait monter la température avec trois nouveaux services pour adultes pour les abonnés Freebox ( Dorcel Club, XXL Illimité et Vixen Club). Plus d’infos…

Free annonce offrir plus de 70 nouveaux films à tout le monde avec Free TV. Plus d’infos…

Free Mobile : l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité eSIM (transfert d’iPhone à Android) se précise. Plus d’infos…

Frais de mise en service offerts : Free relance une exclusivité web pour les nouveaux abonnés Freebox. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, découvrez des aventures en tout genre. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Rachat de SFR : “Free restera Free”, l’opérateur révèle tout avec la promesse de garder son ADN. Plus d’infos…

Free Mobile en stand-by sur le déploiement de la 5G 2100 MHz. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox