Bonne nouvelle : Free élargit son Backup 4G à deux nouvelles Freebox

Le dispositif de secours permettant de rester connecté en cas de panne internet est désormais accessible aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta.

Free élargit la disponibilité de son Backup 4G à de nouveaux abonnés. Jusqu’à présent associé principalement à ses offres les plus récentes, ce dispositif est désormais proposé aux détenteurs d’une Freebox Pop et d’une Freebox Delta, et non plus seulement aux abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Une évolution repérée par Tiino, qui permet à davantage de clients de bénéficier d’une connexion de secours automatique en cas d’interruption de leur accès internet fixe.

Le principe reste simple : lorsqu’une panne affecte la connexion fibre ou ADSL, le Backup 4G prend le relais automatiquement en utilisant le réseau mobile de Free. Une solution particulièrement utile pour les usages devenus essentiels au quotidien, qu’il s’agisse du télétravail, du streaming, des appels vidéo ou encore des équipements connectés du domicile.

Pour rappel, Free a récemment lancé ce nouveau boîtier adopte un design vertical inédit chez Free. Contrairement à l’ancien modèle, dont l’apparence rappelait fortement celle du répéteur WiFi de l’opérateur, cette nouvelle version mise sur un format plus compact et plus facile à installer dans le logement.

Ce changement n’est pas uniquement esthétique. Le format vertical facilite notamment le positionnement du boîtier dans les zones où la réception mobile est meilleure, par exemple à proximité d’une fenêtre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox