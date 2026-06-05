Free lance une boutique spéciale vacances, avec de nombreux cadeaux à gagner

Les 5 et 6 juin, Free transforme sa boutique parisienne de République en espace aux couleurs des vacances. Au programme : animations, cadeaux et un iPhone 17 à remporter.

Free lance une opération événementielle dans sa boutique de Paris République pour mettre en avant son Forfait Free Max. Pendant deux jours, les visiteurs pourront participer gratuitement à plusieurs animations et tenter leur chance pour gagner différents cadeaux, dont un iPhone 17.

L’événement se déroule les 5 et 6 juin de 10h à 18h et est ouvert aussi bien aux abonnés Free qu’aux personnes qui ne sont pas clientes de l’opérateur.

Pour cette opération, Free a choisi un thème estival et voyage. La boutique adopte ainsi les codes d’un pop-up dédié aux vacances avec plusieurs animations accessibles sur place. Les visiteurs pourront notamment participer à une animation autour d’une piscine à boules et utiliser une borne Snapchat proposant des filtres inspirés de destinations à travers le monde.

L’opérateur explique vouloir faire découvrir l’univers de son Forfait Free Max à travers une expérience ludique et conviviale, tout en permettant aux participants de repartir avec quelques souvenirs.

Un iPhone 17 parmi les cadeaux à gagner

L’un des principaux attraits de cette opération reste les lots mis en jeu. Free annonce plusieurs cadeaux distribués aux participants, parmi lesquels :

des éventails

des casquettes

des écouteurs sans fil Free

un iPhone 17

L’opérateur précise qu’aucune inscription préalable n’est nécessaire pour participer aux animations. Il suffit de se rendre directement dans la boutique pendant les horaires de l’événement.

Cette opération promotionnelle s’inscrit dans la communication autour du Forfait Free Max, l’offre mobile premium de l’opérateur. Free met notamment en avant les usages liés aux voyages et à la connectivité à l’étranger, avec un forfait pensé pour accompagner les abonnés lors de leurs déplacements.

Au-delà de l’aspect commercial, l’événement vise surtout à attirer les visiteurs en boutique à travers une animation grand public, dans un format de plus en plus utilisé par les opérateurs pour faire découvrir leurs offres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox