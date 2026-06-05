Netflix ajoute une nouvelle fonctionnalité pour les amateurs de lecture

Les abonnés peuvent désormais retrouver plus facilement les séries, films et animes inspirés de livres grâce à une nouvelle section spécialement créée par Netflix.

Netflix continue de faire évoluer son interface avec l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité destinée à mettre en avant une catégorie de contenus particulièrement populaire sur la plateforme : les adaptations littéraires. Le service de streaming a en effet lancé un nouveau hub baptisé « Books », accessible directement depuis une page dédiée.

Concrètement, cette nouvelle rubrique regroupe les films, séries et programmes inspirés d’œuvres littéraires. Netflix rappelle ainsi l’importance des livres dans son catalogue, avec de nombreuses productions issues de romans, bandes dessinées ou mangas. Des séries comme Les Chroniques de Bridgerton, Lupin, 13 Reasons Why ou encore Le Problème à 3 corps figurent parmi les exemples les plus connus de cette tendance.

L’espace « Books » reprend l’organisation habituelle de Netflix avec différentes catégories destinées à orienter les utilisateurs selon leurs goûts. La plateforme propose notamment des sélections autour des thrillers, des romans à rebondissements, des mangas et bandes dessinées ou encore des œuvres de science-fiction. Au total, neuf profils de lecteurs sont mis en avant afin de faciliter la découverte de contenus.

Une fonctionnalité qui profite aussi aux éditeurs

Au-delà de la simple navigation, cette nouveauté pourrait également bénéficier à l’industrie du livre. Les adaptations diffusées sur Netflix ont souvent un impact significatif sur les ventes des ouvrages originaux. Chaque nouvelle saison de certaines séries populaires entraîne régulièrement un regain d’intérêt pour les romans dont elles sont issues.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté plus large de Netflix d’apporter davantage de recommandations éditoriales à ses abonnés. Ces derniers mois, la plateforme a déjà expérimenté plusieurs espaces thématiques permettant de sortir des suggestions uniquement basées sur l’algorithme et l’historique de visionnage.

Avec ce nouvel espace consacré aux livres, Netflix poursuit donc sa transformation progressive en plateforme de découverte de contenus. L’objectif semble être de proposer de nouvelles portes d’entrée vers son catalogue, en s’appuyant sur les centres d’intérêt des utilisateurs plutôt que sur les seules habitudes de consommation.

Reste désormais à savoir si d’autres hubs similaires verront le jour dans les prochains mois. Les contenus sud-coréens, les documentaires ou encore certaines franchises particulièrement populaires pourraient constituer de futurs candidats à ce type de mise en avant éditoriale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox