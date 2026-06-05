Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois licences cultes à découvrir sur PC gratuitement

Entre règlements de comptes mafieux, aventures cultes de Lara Croft et stratégie tactique face à de nouvelles menaces extraterrestres, la sélection de jeux PC de la semaine ravira les amateurs d’action et de réflexion.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : un épisode marquant de la saga Mafia, une compilation remasterisée des aventures les plus sombres de Tomb Raider et un spin-off tactique de la licence XCOM. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Mafia III: Definitive Edition (GOG). Après son retour du Vietnam, Lincoln Clay voit sa famille de substitution, la pègre noire de New Bordeaux, être trahie et massacrée par la mafia italienne. Déterminé à se venger, il bâtit sa propre organisation criminelle et lance une véritable guerre contre les responsables.

À noter que le jeu a déjà été offert via Prime Gaming en 2025. Si vous l’avez déjà réclamé à l’époque, vous le possédez sans doute déjà dans votre bibliothèque. Pour les autres, c’est une nouvelle occasion de découvrir cet épisode de la célèbre franchise.

Enchaînons avec Tomb Raider IV-V-VI Remastered (Epic Games Store). Cette compilation réunit trois aventures emblématiques de Lara Croft : The Last Revelation, Chronicles et The Angel of Darkness, désormais proposées dans une version remastérisée.

Les joueurs pourront parcourir des lieux emblématiques comme Le Caire, Rome ou Paris, tout en découvrant certaines des histoires les plus sombres de la célèbre aventurière. Il est également possible de basculer à tout moment entre les graphismes d’origine et les visuels modernisés.

Et enfin, voici XCOM: Chimera Squad (GOG). Ce spin-off de la série XCOM se déroule plusieurs années après la victoire de l’humanité contre les extraterrestres. Dans City 31, humains et anciens envahisseurs tentent désormais de coexister pacifiquement.

Vous dirigez une unité d’élite composée d’agents humains et extraterrestres dotés de compétences uniques. Entre enquêtes, gestion d’équipe et combats tactiques au tour par tour, le jeu introduit également un système de progression et de brèches qui renouvelle la formule classique de la licence.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG, un code vous sera fourni à activer directement sur le launcher.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox