Orange veut éviter les hors forfait de plusieurs centaines d’euros lors des voyages avec une nouvelle option

Orange déploie progressivement une nouvelle option destinée à éviter les hors forfait parfois très élevés lors des déplacements à l’étranger. Baptisée « Connexion 24h », elle s’active comme un filet de sécurité lorsque le client utilise son forfait hors de sa zone habituelle sans avoir souscrit de pass voyage.

Les frais d’itinérance peuvent rapidement grimper lors d’un séjour à l’étranger, notamment dans les pays situés hors des zones incluses dans les forfaits. Pour limiter ce risque, Orange a lancé une nouvelle solution baptisée « Connexion 24h », conçue pour prendre le relais lorsqu’un client commence à consommer de la data sans disposer d’une option adaptée.

L’objectif est d’éviter les situations où quelques minutes de navigation, des mises à jour automatiques ou la synchronisation d’applications peuvent entraîner des dizaines, voire des centaines d’euros de facturation supplémentaire. Selon les informations communiquées par l’opérateur, l’option agit automatiquement comme une protection contre ces dépassements importants.

Concrètement, « Connexion 24h » propose jusqu’à 5 Go de données mobiles pendant 24 heures pour 8,99 euros. L’enveloppe est de 5 Go pour les zones USA/Canada ainsi que les zones Voyage 1 et Voyage 2. Pour la zone Voyage 3, elle est limitée à 3 Go. L’option peut être renouvelée automatiquement si nécessaire.

Orange indique que le dispositif est actuellement en cours de déploiement progressif auprès de ses abonnés. Il n’est donc pas encore accessible à l’ensemble des clients. Lors de son lancement, il couvrira plus d’une centaine de destinations réparties entre les zones USA/Canada et Voyage 1 à 3.

Avec plusieurs gigaoctets disponibles, cette solution permet notamment de consulter ses e-mails, utiliser les applications de messagerie, accéder à la navigation GPS ou effectuer quelques mises à jour ponctuelles sans risquer une facture particulièrement salée. Elle vise avant tout les voyageurs occasionnels ou les abonnés qui auraient oublié d’activer un pass voyage avant leur départ.

Pour les séjours plus longs ou les usages intensifs, Orange continue toutefois de recommander la souscription d’un Pass Voyage dédié, généralement plus adapté et plus économique qu’un renouvellement quotidien de cette nouvelle option.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox