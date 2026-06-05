RMC Sport pourrait bientôt arriver sur les box Orange, Free et Bouygues Telecom

La chaîne sportive de SFR pourrait prochainement changer de propriétaire. CMA Media, le groupe contrôlé par CMA CGM, finalise actuellement le rachat de RMC Sport auprès d’Altice avec l’ambition affichée d’élargir sa distribution bien au-delà de l’écosystème SFR.

Après BFMTV, RMC, RMC Story et RMC Découverte, CMA Media s’apprête à mettre la main sur un nouvel actif audiovisuel stratégique. Selon les déclarations de Claire Léost, directrice générale de CMA Media, aux Échos, un accord est en cours de finalisation avec Altice pour l’acquisition de RMC Sport. Cette opération marquerait une nouvelle étape dans le développement du groupe, qui cherche à renforcer sa présence dans les contenus payants tout en diversifiant ses sources de revenus au-delà du marché publicitaire.

RMC Sport pourrait être distribué plus largement

Au-delà du changement d’actionnaire, l’un des principaux enjeux concerne la distribution de la chaîne. Aujourd’hui, RMC Sport reste principalement accessible aux abonnés SFR ou via une souscription directe.

CMA Media affiche clairement son intention d’augmenter le nombre d’abonnés en ouvrant davantage la chaîne à d’autres opérateurs télécoms et plateformes de distribution. Une stratégie qui pourrait permettre à RMC Sport de retrouver une visibilité plus importante auprès du grand public.

Selon les informations communiquées, la chaîne compterait actuellement environ 240 000 abonnés, un chiffre relativement modeste comparé à d’autres acteurs du sport payant. Le principal actif de RMC Sport réside aujourd’hui dans ses droits de diffusion du MMA en France. Cette discipline connaît une forte progression de popularité ces dernières années, notamment auprès des jeunes générations. Les droits sont sécurisés jusqu’à la fin de l’année 2027, offrant une certaine stabilité au futur propriétaire. CMA Media entend conserver les combats derrière un abonnement payant tout en développant des contenus complémentaires et des formats éditoriaux destinés à ses différents médias.

Si CMA Media souhaite renforcer sa présence dans le sport, le groupe ne semble pas vouloir entrer dans la course aux droits les plus coûteux du marché, comme certains grands championnats de football. La stratégie affichée privilégie plutôt des disciplines ou compétitions jugées plus accessibles financièrement, tout en conservant un potentiel de croissance auprès des audiences numériques.

Cette acquisition pourrait ainsi ouvrir une nouvelle phase pour RMC Sport. Après plusieurs années marquées par la perte progressive de nombreux droits sportifs majeurs, la chaîne pourrait retrouver un nouveau souffle grâce à une diffusion élargie et à une intégration plus poussée au sein de l’écosystème média de CMA Media.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox