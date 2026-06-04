Orange prépare déjà le WiFi 8 et veut changer les priorités de la future norme

Alors que le WiFi 7 commence tout juste à se démocratiser dans les box internet et les équipements connectés, Orange participe déjà aux travaux qui définiront le futur WiFi 8. L’opérateur entend défendre une approche différente de celle souvent mise en avant par les fabricants : moins de course aux débits et davantage de stabilité, de sécurité et d’efficacité énergétique.

Le WiFi 8 n’est pas encore arrivé dans les foyers, mais sa conception est déjà en cours au sein des organismes internationaux chargés de définir les futurs standards. Orange fait partie des acteurs impliqués dans ces discussions et affirme vouloir orienter les travaux vers des améliorations concrètes pour les utilisateurs.

Contrairement aux précédentes générations, souvent présentées à travers leurs gains de vitesse, l’opérateur estime que le principal enjeu est désormais d’améliorer la qualité globale de l’expérience WiFi au quotidien. L’objectif affiché est de rendre les connexions plus stables, plus fiables et plus transparentes pour les abonnés.

Orange veut renforcer la sécurité et l’intelligence des réseaux WiFi

Parmi les sujets sur lesquels l’opérateur travaille figure notamment la sécurité. Orange rappelle avoir participé aux discussions autour du protocole WPA3 utilisé avec les dernières générations de WiFi, en signalant certaines failles susceptibles de perturber les connexions des utilisateurs.

L’opérateur défend également le développement de fonctions de gestion intelligente du réseau. Déjà présentes dans ses dernières Livebox à travers les technologies de « Smart WiFi », elles permettent par exemple de choisir automatiquement les canaux les moins encombrés ou de détecter certains problèmes de couverture avant même qu’ils n’affectent l’utilisateur.

L’idée serait de généraliser davantage ce type de mécanismes avec le WiFi 8 afin d’améliorer automatiquement la qualité de connexion dans les logements. Autre axe de travail mis en avant par Orange : la sobriété énergétique. L’opérateur estime que les équipements WiFi actuels disposent encore de marges de progression importantes dans ce domaine.

Pour faire évoluer les pratiques du secteur, Orange a notamment participé à la création d’un groupe de travail dédié à la gestion énergétique des points d’accès WiFi au sein de la Wi-Fi Alliance. L’objectif est de permettre aux futurs équipements d’adapter plus finement leur consommation en fonction des usages réels, plutôt que de fonctionner constamment à pleine puissance.

Une évolution plutôt qu’une révolution

Selon Orange, le WiFi 8 devrait davantage s’inscrire dans la continuité du WiFi 7 que représenter une rupture technologique majeure. La future norme viserait principalement à améliorer la robustesse, la gestion des interférences, la stabilité des connexions et l’efficacité énergétique des réseaux sans fil.

Alors que plusieurs fabricants ont déjà commencé à présenter leurs premiers composants et équipements compatibles avec le futur standard, l’opérateur français défend une vision centrée sur les usages réels plutôt que sur la seule augmentation des débits théoriques. Une orientation qui pourrait influencer les futures générations de box internet et d’équipements WiFi déployés dans les années à venir.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox