Rachat de SFR : Orange, Free et Bouygues Telecom obtiennent un ultime délai de 48h pour boucler l’opération

Le dénouement semble proche, les négociations entre Altice France, Orange, Free et Bouygues Telecom se poursuivent avec un ultime délai de 48 heures.

Alors que la période d’exclusivité accordée par Altice France au consortium formé par Orange, Bouygues Telecom et Free-Groupe iliad arrivait à son terme ce 5 juin, les discussions se poursuivent. Dans un bref communiqué publié ce jour, les quatre parties annoncent se donner un délai supplémentaire de 48 heures afin de finaliser les accords en cours de négociation.

Pour rappel, le 17 avril dernier, Orange, Bouygues Telecom et Free avaient soumis une nouvelle offre valorisant les actifs concernés d’Altice France à hauteur de 20,35 milliards d’euros en valeur d’entreprise. Cette proposition avait conduit le groupe de Patrick Drahi à accorder une période d’exclusivité jusqu’au 15 mai, avant de la prolonger une première fois. Si aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur l’état exact des négociations, cette nouvelle extension de courte durée laisse entendre que les discussions ont suffisamment progressé pour justifier un ultime effort des différentes parties afin de parvenir à un accord définitif.

Au-delà des milliers de pages juridiques à préparer et signer, plusieurs sujets sensibles étaient encore à régler comme l’avenir des marques ou des antennes de SFR, l’un des principaux points de friction concernait un complément de prix pouvant atteindre jusqu’à 650 millions d’euros. Ce mécanisme vise à garantir que SFR continue d’investir dans ses infrastructures et ses réseaux durant toute la période précédant l’absorption effective de l’opérateur par ses concurrents.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox