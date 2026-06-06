C’est fait, Orange, Free, Altice et Bouygues tombent d’accord pour le rachat de SFR pour plus de 20 milliards d’euros

Après des prolongations pour le weekend, Bouygues Telecom, Free et Orange ont annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Altice France en vue du rachat de SFR.

La messe est dite pour les opérateurs. Bouygues Telecom, Free (groupe Iliad) et Orange ont annoncé dans la soirée de ce 6 juin la signature d’un protocole d’accord avec Altice France en vue de l’acquisition de SFR.

Le consortium formé par Bouygues Telecom, Free et Orange considère que cette opération permettrait de préserver un environnement concurrentiel tout en renforçant les capacités d’investissement et d’innovation du secteur. Les trois groupes avancent notamment qu’elle favoriserait le développement de réseaux et de services numériques plus résilients, souverains et performants.

Sur le plan social, les opérateurs mettent en avant le rôle central des salariés de SFR dans la réussite du projet. Ils soulignent que la migration des abonnés, des infrastructures et des systèmes représente un programme industriel qui s’étalera sur plusieurs années. Le consortium indique ainsi qu’il garantira un emploi à l’ensemble des salariés concernés par les activités reprises jusqu’au début de l’année 2029, soit par le maintien de leur poste, soit par une proposition d’emploi. Les trois groupes annoncent également l’ouverture d’un dialogue social avec les organisations syndicales représentatives compétentes de SFR. Une manière de rassurer les nombreuses craintes qui ont émergé.

La transaction envisagée valorise les actifs concernés d’Altice France à 20,35 milliards d’euros en valeur d’entreprise, sous réserve de différents ajustements. Ceux-ci incluent notamment un complément de prix potentiel pouvant atteindre 650 millions d’euros, des mécanismes liés à la performance financière de SFR jusqu’à la finalisation de l’opération, ainsi que des ajustements liés à la dette nette et au respect des engagements du vendeur.

Le protocole prévoit également des indemnités de rupture pouvant aller de 100 millions d’euros à 2 milliards d’euros selon les circonstances, l’initiateur de la sortie et le stade de l’opération.

Free récupère tout RED, Bouygues rafle Prixtel et SFR Business

La répartition du prix entre les acquéreurs reste identique à celle présentée dans l’offre indicative du 17 avril 2026. Bouygues Telecom représenterait environ 42 % de l’opération, Free (groupe Iliad) 31 % et Orange 27 %. Ces proportions pourraient toutefois évoluer en fonction de l’évolution des bases de clients d’ici à la réalisation de la transaction.

L’opération prendrait la forme d’une acquisition des titres de SFR SA par le consortium. Une fois la transaction réalisée, les activités seraient réparties entre les trois opérateurs. Bouygues Telecom reprendrait notamment SFR Business, une partie des clients grand public SFR, l’opérateur virtuel Prixtel ainsi que plusieurs infrastructures réseau. Free récupérerait l’ensemble de la base d’abonnés RED by SFR, comme cela était envisagé de longue date, ainsi qu’une partie des clients grand public et professionnels de SFR. Orange reprendrait une autre partie des clients grand public de SFR ainsi que les MVNO Réglo, Syma et Coriolis. Les fréquences de SFR seraient réparties entre les trois opérateurs.

Les actifs qui ne seraient pas immédiatement repris, notamment certains réseaux fixes et mobiles, une partie de la distribution et les systèmes informatiques, resteraient au sein de SFR SA pendant une période transitoire d’au minimum 30 mois. Durant cette phase, la société serait détenue à parts égales par les trois membres du consortium afin d’assurer la continuité des opérations et des migrations.

Le consortium indique également que le rapprochement des actifs de SFR avec ceux de Bouygues Telecom, Free et Orange permettrait de générer des synergies significatives et de renforcer les capacités d’investissement des opérateurs. Une phase de consultation des instances représentatives du personnel va désormais s’ouvrir. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires et de concurrence compétentes. La signature de la documentation juridique définitive est attendue au second semestre 2026 et la réalisation de la transaction pourrait intervenir au second semestre 2027. Les trois opérateurs rappellent enfin qu’à ce stade, aucune certitude n’existe quant à la réalisation effective de cette opération.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox