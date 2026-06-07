Les nouveautés de la semaine chez Free : le rachat historique de SFR, une nouvelle connexion de secours pour des abonnés Freebox…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Le BackUp 4G de Free permettant de rester connecté en cas de panne internet est désormais accessible aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta . Plus d’infos…

Une nouvelle smart TV est disponible sur l’espace abonné Freebox et la TV The Frame de Samsung bénéficie d’une nouvelle promo Plus d’infos…

Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne dédiée à la téléréalité. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois licences cultes à l’honneur dans la sélection Luna de la semaine. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

C’est fait, Orange, Free, Altice et Bouygues tombent d’accord pour le rachat de SFR. Plus d’infos…

Orange, Free, SFR et Bouygues contraints de bloquer l’accès à un site accusé de tromper les consommateurs Plus d’infos…

RMC Sport pourrait bientôt arriver sur les box Orange, Free et Bouygues Telecom Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox