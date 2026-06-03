Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite

Les amateurs de téléréalité et de célébrités ont désormais une nouvelle chaîne gratuite à découvrir sur Pluto TV. Baptisée Pluto TV Téléréalité France, elle propose en continu des émissions suivant le quotidien parfois extravagant de personnalités bien connues du grand public.

Pluto TV continue d’élargir son offre de chaînes gratuites avec le lancement de Pluto TV Téléréalité France, une nouvelle chaîne thématique entièrement consacrée à l’univers de la téléréalité et des célébrités. La plateforme mise cette fois sur les programmes centrés sur les stars et leurs vies hors des projecteurs. Les téléspectateurs peuvent ainsi découvrir les coulisses du quotidien de personnalités médiatiques à travers différentes émissions diffusées en continu, 24 heures sur 24.

Parmi les figures mises en avant figurent notamment Nabilla, devenue l’une des personnalités françaises les plus emblématiques de la téléréalité, mais aussi Lindsay Lohan, dont certaines émissions permettent de suivre les activités professionnelles et personnelles. D’autres célébrités et figures médiatiques viennent compléter la programmation, avec des formats mêlant vie privée, événements mondains, projets professionnels et situations parfois insolites.

Avec cette nouvelle chaîne, Pluto TV poursuit sa stratégie consistant à proposer des univers très ciblés à travers des chaînes thématiques accessibles gratuitement. Après le cinéma, les séries, les documentaires, les animes, les programmes jeunesse ou encore les contenus dédiés à certaines franchises, la plateforme renforce désormais sa présence dans le domaine de la téléréalité.

Pluto TV est disponible gratuitement sur de nombreux supports, notamment via navigateur web, smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. La plateforme est également accessible directement depuis les Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K grâce au Play Store Android TV intégré aux players. Les abonnés Freebox peuvent ainsi profiter facilement de cette nouvelle chaîne consacrée à la téléréalité directement sur leur téléviseur, sans abonnement supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox