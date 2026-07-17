Netflix clarifie ses intentions concernant une offre avec des chaînes gratuites, ce n’est pas pour tout de suite

Après les rumeurs de ces derniers jours, Netflix a finalement clarifié sa position. Le géant du streaming assure qu’il n’a aucun projet à court terme de lancer une offre gratuite financée par la publicité, même si cette possibilité reste envisagée pour certains marchés à plus long terme.

Ces derniers mois, plusieurs indices laissaient penser que Netflix explorait de nouvelles pistes pour attirer davantage de spectateurs. Entre les discussions autour de chaînes linéaires diffusées en continu et les spéculations sur une formule gratuite, la plateforme semblait prête à faire évoluer son modèle. Son co-PDG Greg Peters vient toutefois de tempérer ces attentes.

Une offre gratuite reste une possibilité… mais pas pour tout de suite

Lors de la présentation des résultats financiers du groupe, Greg Peters a confirmé que Netflix réfléchissait bien à cette idée, sans pour autant préparer un lancement. « Une offre gratuite pourrait avoir du sens sur certains marchés », a-t-il expliqué.

Le dirigeant estime néanmoins qu’un tel modèle soulève plusieurs défis. Le premier consiste à éviter que les abonnés actuels abandonnent leur formule payante pour une version gratuite financée par la publicité. Netflix veut également s’assurer qu’une telle offre serait suffisamment différenciée et qu’elle pourrait être rentable grâce à un marché publicitaire suffisamment développé. Résultat : aucun lancement n’est prévu à court terme.

Cette déclaration intervient quelques jours après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Netflix étudierait également la création de chaînes diffusant des programmes en continu, à la manière des chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) qui rencontrent un succès grandissant. L’objectif serait de proposer des flux thématiques ou consacrés à une série afin d’augmenter le temps passé sur la plateforme.

Netflix n’a toutefois officialisé aucun de ces projets. Si Netflix reste prudent, plusieurs de ses concurrents misent déjà sur les contenus gratuits financés par la publicité. YouTube continue de renforcer sa présence sur les téléviseurs connectés, tandis que des plateformes comme Pluto TV, Tubi ou encore The Roku Channel séduisent un nombre croissant de spectateurs grâce à leurs chaînes gratuites.

Même Disney étudie actuellement la possibilité de rendre une partie du catalogue de Disney+ accessible gratuitement dans certains cas. Dans ce contexte, Netflix reconnaît que le gratuit pourrait devenir un levier de croissance sur certains marchés, mais préfère pour l’instant poursuivre sa stratégie reposant sur plusieurs niveaux d’abonnement, dont une formule avec publicité.

Pour Greg Peters, l’enjeu reste avant tout d’élargir l’audience de Netflix tout en préservant les revenus générés par les abonnements. Le groupe souhaite continuer à rendre son service plus accessible à travers différentes offres, tout en évitant qu’une formule gratuite ne vienne cannibaliser ses abonnements payants. En clair, l’idée n’est pas abandonnée, mais elle reste, pour l’heure, au stade de la réflexion. Les utilisateurs qui espéraient voir arriver un Netflix entièrement gratuit devront donc encore patienter.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox