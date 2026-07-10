Netflix envisage d’intégrer des chaînes TV en direct et des offres groupées avec d’autres plateformes rivales

Malgré des résultats financiers solides, Netflix s’inquiète d’un indicateur en particulier : le temps passé par ses abonnés sur la plateforme. Pour y remédier, le géant du streaming étudie plusieurs pistes, dont l’arrivée de chaînes TV en direct et des offres groupées avec des services concurrents.

Netflix pourrait-il bientôt faire évoluer en profondeur son offre ? C’est à l’étude selon les révélations exclusives du Wall Street Journal. Lors de sa revue stratégique annuelle au printemps, les dirigeants de l’entreprise ont constaté que, malgré une hausse des bénéfices, un faible taux de résiliation et le succès de séries comme Bridgerton ou Stranger Things, un indicateur préoccupait particulièrement : le niveau d’engagement des abonnés, autrement dit le temps qu’ils passent sur Netflix. Depuis, ce sujet serait devenu récurrent lors des réunions internes. Pour répondre à cette tendance, plusieurs scénarios seraient étudiés. Netflix envisagerait notamment d’agréger des chaînes diffusées en direct au sein de son application, à l’image de ce que proposent déjà certains concurrents. Une telle évolution permettrait d’inciter les abonnés à passer davantage de temps sur la plateforme tout en créant de nouvelles opportunités pour son activité publicitaire.

L’entreprise examinerait également la possibilité de commercialiser des offres groupées associant son abonnement à d’autres services de streaming payants. Parmi les partenaires potentiels évoqués figure notamment Peacock, la plateforme de NBCUniversal. Si ces évolutions voient le jour, elles devraient concerner d’abord le marché nord américain dans un premier temps. Pour l’heure, ces projets en sont encore au stade de la réflexion.