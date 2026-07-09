Fin du suspense pour l’équipe Game One, une arrivée sur France TV en septembre

Un an après la disparition de Game One, l’aventure continue pour ses figures emblématiques. Julien Tellouck a officialisé l’arrivée de La Team sur France TV Slash, où l’émission sera diffusée dès la rentrée de septembre sur les chaînes Twitch et YouTube de la plateforme publique.

La fin de Game One, en 2025, avait marqué un tournant pour de nombreux passionnés de jeux vidéo et de pop culture. Après plus de 25 ans d’existence, la chaîne avait été arrêtée dans le cadre de la restructuration de Paramount Skydance, malgré une activité encore rentable et une audience estimée à près de trois millions de téléspectateurs chaque mois.

Plutôt que de disparaître avec la chaîne, une grande partie de ses animateurs avait rapidement repris du service. Dès mars 2026, Julien Tellouck et plusieurs membres de l’ancienne Team G1 avaient lancé La Team : Le Respawn sur Twitch afin de retrouver leur communauté et conserver l’esprit des émissions qui avaient fait le succès de Game One.

Cette nouvelle étape a été officialisée par Julien Tellouck sur X. « C’est officiel ! Toute l’équipe de La Team est très heureuse de rejoindre France TV. Après une première saison incroyable, on vous donne rendez-vous dès septembre pour une toute nouvelle aventure, en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de France TV Slash. »

Selon une source proche du dossier citée par Journal du Geek, La Team aurait signé un contrat d’un an avec France TV Slash. Le rendez-vous conservera donc sa diffusion en direct sur les plateformes numériques de France TV, tout en bénéficiant de la visibilité du groupe audiovisuel public.

Si l’expérience sur Twitch a permis à l’équipe de rester active, elle n’a jamais remplacé complètement l’exposition qu’offrait la télévision. Les premières émissions avaient tout de même réuni près de 10 000 spectateurs simultanés, preuve que la communauté était toujours au rendez-vous malgré la disparition de Game One. L’arrivée chez France TV Slash ouvre désormais la porte à un public plus large. La plateforme publique cible déjà les jeunes adultes avec des contenus pensés aussi bien pour les réseaux sociaux que pour YouTube, Twitch ou la télévision.

Pour Julien Tellouck et son équipe, l’enjeu sera désormais de conserver la liberté de ton qui faisait le succès de leurs émissions tout en profitant d’une diffusion beaucoup plus importante. Ces derniers mois, plusieurs rumeurs évoquaient la création d’une nouvelle chaîne dédiée au jeu vidéo grâce à un investisseur, susceptible de reprendre l’héritage de Game One et de J-One. Les discussions autour des droits de la marque et de la distribution semblaient toutefois compliquer ce projet.

L’accord avec France TV Slash ne marque donc pas le retour de Game One à la télévision, mais plutôt celui de son équipe historique. Le contrat évoqué porterait sur une première année. Une période qui permettra de mesurer l’engouement du public pour ce nouveau format. Les premiers indicateurs sont encourageants. Avant sa fermeture, Game One restait rentable et conservait une communauté fidèle. Le lancement de La Team : Le Respawn sur Twitch a confirmé que cet intérêt ne s’était pas éteint.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox