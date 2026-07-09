Free Mobile baisse fortement la data incluse dans un de ses forfaits, sans changer le prix

Quelques semaines après avoir porté sa Série Free à 160 Go, Free Mobile modifie une nouvelle fois son offre pour s’aligner sur la concurrence. Les nouveaux abonnés bénéficient désormais de 110 Go en 5G pour 12 €/mois pendant un an

Nouvelle évolution pour la Série Free. L’opérateur de Xavier Niel revoit une nouvelle fois son forfait sans engagement destiné aux nouveaux abonnés. Désormais, celui-ci comprend 110 Go de data en 5G en France métropolitaine pour 12,99 €/mois pendant un an, avant un basculement automatique vers le Forfait Free 5G+. Par rapport à la précédente formule, Free réduit donc l’enveloppe de données de 50 Go, mais ne change pas le prix.

Le reste des caractéristiques de l’offre demeure inchangé. Les abonnés continuent de profiter des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, de 30 Go utilisables en 4G ou 5G depuis l’Europe et les DOM, ainsi que des communications incluses depuis ces destinations. Free conserve également les services inclus sans surcoût, à savoir l’option eSIM Watch, Free mVPN et l’application Free TV, qui donne accès à plus de 300 chaînes.

Il s’agit de la quatrième évolution de la Série Free en quelques semaines, l’opérateur ajustant régulièrement son offre afin de rester compétitif face aux promotions proposées par ses concurrents. Red by SFR a lui aussi revu son offre avec 100 Go en 5G à 11,99€/mois (30 Go en UE/DOM), Bouygues Telecom affiche lui un forfait b&you 100 Go en 5G à 13,99€/mois (35 Go en roaming) alors que Sosh propose une offre 100 Go à 13,99€ aussi mais en 4G seulement avec cependant 40 Go en roaming.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox