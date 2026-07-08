Free fait équipe avec Samsung pour vous faire gagner ses nouveaux produits avant leur révélation

Free et Samsung lancent un concours pour gagner les futurs Galaxy Z et une montre connectée, en attendant le Galaxy Unpacked.

À l’occasion du lancement des nouveaux produits de la gamme Galaxy de Samsung prévu le 22 juillet, Free et le constructeur coréen organisent un jeu concours permettant à deux participants de remporter des appareils encore inédits au moment du lancement de l’opération.

Les amateurs de smartphones Samsung ont une nouvelle occasion de tenter leur chance. Free s’associe à Samsung pour proposer un jeu concours autour des nouveaux produits Galaxy, avec deux lots mis en jeu : un smartphone de la nouvelle gamme Galaxy Z ainsi qu’une montre connectée Galaxy Watch.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site dédié au concours, de remplir un formulaire avec ses informations personnelles (nom, prénom et adresse e-mail), puis d’accepter le règlement du jeu. Une fois ces étapes réalisées pendant la période prévue, la participation est automatiquement enregistrée. Le concours est accessible via le site dédié mis en place par Samsung : https://jeu.samsung.fr/teasing-free. Il est d’ailleurs présenté sur le site de l’opérateur dédié à la vente de smartphones. A côté d’un teasing sur l’offre de précommande qui sera proposée, avec une boîte mystère d’une valeur de 398€.

Deux gagnants tirés au sort le 23 juillet

Les participants seront départagés par un tirage au sort organisé le 23 juillet 2026. Deux gagnants seront sélectionnés parmi l’ensemble des participations valides enregistrées pendant la durée du concours.

Les personnes tirées au sort seront contactées par e-mail dans un délai de quinze jours après la fin du jeu. Elles devront ensuite confirmer leur gain et transmettre leurs coordonnées postales dans un délai de sept jours après réception du message.

Sans réponse dans le délai prévu, le gagnant sera considéré comme ayant renoncé à son lot, qui pourra alors être attribué à un autre participant. Les deux lots proposés par Free et Samsung correspondent aux nouveaux appareils de la marque, dont les caractéristiques et les prix n’étaient pas encore dévoilés au moment du lancement du concours.

A savoir, un smartphone de la nouvelle gamme Galaxy Z (référence SM-F971BZKBEUB) et une montre connectée Samsung Galaxy Watch (référence SM-L340NZKAEUB). Chaque gagnant recevra un seul lot. Les dotations sont nominatives et ne peuvent pas être revendues, échangées ou transformées en compensation financière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox