Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite dédiée à une série de vacances

Les fans des séries cultes des années 1990 et 2000 ont désormais une nouvelle chaîne gratuite à découvrir sur Pluto TV. La plateforme enrichit son catalogue avec une chaîne entièrement dédiée à Les Vacances de l’amour, qui diffuse les aventures de la célèbre bande d’amis en continu.

Pluto TV poursuit le développement de son offre de chaînes FAST gratuites avec le lancement d’une nouvelle chaîne consacrée à Les Vacances de l’amour. Les téléspectateurs peuvent ainsi retrouver 24 heures sur 24 les épisodes de cette série emblématique, dérivée de Hélène et les Garçons puis du Miracle de l’amour.

La série suit les aventures sentimentales et les péripéties de Nicolas, José, Bénédicte, Johanna, Jimmy et leurs amis, installés sur une île des Antilles. Entre histoires d’amour, rivalités, rebondissements et nouvelles rencontres, la bande enchaîne les situations parfois romantiques, parfois mouvementées, dans un décor ensoleillé. Au fil des épisodes, Bénédicte et Johanna prennent notamment la tête d’un bar, José et Nicolas deviennent skippers tandis que Jimmy dirige un club nautique.

Avec cette nouvelle chaîne, Pluto TV continue de miser sur les séries cultes françaises qui ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs. La plateforme propose déjà de nombreuses chaînes dédiées à des franchises ou à des univers bien précis, qu’il s’agisse de cinéma, de séries, de documentaires, d’animation ou encore de téléréalité. L’arrivée de Les Vacances de l’amour vient ainsi renforcer son offre destinée aux amateurs de programmes nostalgiques.

Pluto TV est accessible gratuitement sur navigateur web, smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. La plateforme est également disponible directement sur les Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K grâce au Play Store Android TV intégré aux players, permettant aux abonnés Free de profiter facilement de cette nouvelle chaîne sans abonnement supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox