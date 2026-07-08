Orange sur le point de lever des centaines de millions d’euros grâce à ses data centers pour accélérer dans l’IA

L’opérateur historique français se rapproche d’un accord pour ouvrir le capital de ses data centers et accélérer dans l’IA. Le fonds néo-zélandais Morrison serait en pôle position face à deux concurrents encore en lice.

Après avoir lancé le processus fin 2024, Orange serait désormais en passe de finaliser l’ouverture du capital d’une partie de ses data centers en France. L’opération doit lui permettre de dégager de nouveaux moyens financiers pour accélérer ses investissements dans l’intelligence artificielle.

Selon les informations de L’Informé, qu’Orange n’a pas souhaité commenter, le processus de sélection des investisseurs est entré dans sa phase finale. Trois fonds spécialisés dans les infrastructures sont encore en lice : Vauban Infrastructure Partners, Macquarie et Morrison. Ce dernier, un fonds néo-zélandais, serait actuellement le mieux placé pour conclure l’opération, qui pourrait être bouclée dans les prochaines semaines. L’investisseur retenu prendrait une participation minoritaire, comprise entre 40 % et 49 %, dans quatre data centers d’Orange situés en France. Cette cession pourrait rapporter plusieurs centaines de millions d’euros à l’opérateur historique, des fonds destinés notamment à financer sa stratégie dans l’intelligence artificielle, un axe majeur de son plan stratégique Trust the Future présenté en début d’année.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance déjà observée chez les autres opérateurs télécoms. En 2023, SFR avait cédé 70 % de sa filiale de data centers UltraEdge au fonds Morgan Stanley Infrastructure Partners. De son côté, Iliad, maison mère de Free, avait ouvert en 2023 le capital de sa filiale OpCore à hauteur de 49 %, afin de financer son développement tout en réduisant sa dette. Orange avait mandaté la banque d’affaires Evercore à la fin de l’année 2024 pour étudier cette ouverture de capital.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox