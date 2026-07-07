Free, Orange, SFR et maintenant Bouygues : Nine s’impose un peu plus comme le nouveau carrefour du trafic internet français

Nine continue de gagner du terrain. Le nouveau point d’échange Internet français, lancé fin mars 2025 avec l’ambition de bousculer un marché dominé par France-IX, accueille désormais Bouygues Telecom et Scaleway parmi ses membres. Dans le même temps, SFR renforce sa présence en se connectant sur trois sites distincts, tandis que Free et Orange Business figuraient déjà parmi les opérateurs participants.

En l’espace de quelques mois, la croissance de nine s’accélère, le point d’échange (IXP) revendique désormais 138 membres, contre 109 en mai et seulement 18 lors de son lancement à l’été 2025. À l’époque, ses fondateurs expliquaient vouloir répondre à un manque sur le marché du peering en proposant une infrastructure plus accessible, avec l’objectif assumé de « secouer un peu » un secteur largement dominé par France-IX.

La dernière mise à jour de la liste des membres marque l’arrivée de deux nouveaux poids lourds. Bouygues Telecom rejoint nine avec une connexion de 400 Gbit/s à Equinix PA3, à Paris, tandis que Scaleway se connecte à Opcore DC3 d’Iliad avec une capacité initiale de 100 Gbit/s. Autre évolution notable, SFR n’est plus présent sur un seul point d’accès. L’opérateur est désormais connecté à Paris, Bordeaux et Marseille, pour une capacité agrégée de 400 Gbit/s, illustrant le renforcement progressif de son interconnexion avec l’écosystème de nine. De leur côté, Free est connecté est connecté à Paris (TH2-LF) et Marseille (Interxion MRS2) avec une capacité totale de 200 Gbit/s., tandis qu’Orange Business est présent à Paris. Cette dynamique se reflète également dans les capacités du point d’échange puisque Nine affiche désormais 10,2 Tbit/s de capacité installée, contre 8,1 Tbit/s en mai, avec 63 membres connectés à au moins 100 Gbit/s. Une montée en puissance rapide qui confirme que le nouvel acteur s’impose progressivement dans le paysage français de l’interconnexion Internet.

Un point d’échange Internet (IXP, pour Internet Exchange Point) est une infrastructure où les opérateurs télécoms, fournisseurs de cloud, hébergeurs, CDN et autres acteurs d’Internet se connectent directement les uns aux autres pour échanger leur trafic. Au lieu de faire transiter les données par des réseaux intermédiaires, les membres peuvent les acheminer plus rapidement, avec une latence réduite, une meilleure résilience et souvent des coûts de transport moindres.

Source : Lafibre.info, @nineixnet

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox