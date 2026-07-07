SFR baisse le prix de sa Box 5G sans TV et accélère les débits

SFR revoit sa Box 5G avec une baisse de prix et des débits en hausse pour mieux rivaliser avec Free, Bouygues Telecom et Orange. Une nouvelle grille tarifaire qui relance la bataille des box Internet via le réseau mobile.

En plus de lancer une nouvelle box 5G pour son offre avec TV, SFR fait évoluer son offre Box 5G destinée aux foyers qui ne disposent pas encore de la fibre ou qui recherchent une alternative sans installation. Au programme, un tarif revu à la baisse et des débits théoriques en hausse, tout en conservant une formule sans engagement. De quoi replacer l’opérateur parmi les offres les plus compétitives du marché face à Bouygues Telecom, Orange et Free.

Une Box 5G moins chère et plus rapide

La Box 5G de SFR est désormais proposée à 32,99 €/mois, contre 39,99 €/mois auparavant, sans engagement. L’opérateur améliore également les performances annoncées. Le débit maximal passe de 1,1 Gbit/s à 1,5 Gbit/s en téléchargement, tandis que le débit montant progresse de 150 à 180 Mbit/s, sous réserve d’éligibilité et de la qualité de la couverture 4G/5G.

Comme auparavant, cette offre ne nécessite ni raccordement à la fibre ni ligne téléphonique. Il suffit de brancher la box pour profiter d’un accès Internet illimité à domicile via le réseau mobile de SFR. L’offre comprend également internet illimité à l’adresse de souscription, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et dans les DOM et l’accès à plus de 200 chaînes via l’application SFR TV.

En revanche, cette formule ne comprend pas de décodeur TV ni de modem Wi-Fi 7, réservés à la version Box 5G avec TV.

Opérateur Prix Débit descendant Débit montant Wi-Fi TV Free Box 5G 29,99 €/mois pendant 1 an puis 39,99 €/mois Jusqu’à 1,5 Gbit/s Jusqu’à 130 Mbit/s Wi-Fi 7 TV via l’application Free TV incluse (+300 chaines) SFR Box 5G 32,99 €/mois Jusqu’à 1,5 Gbit/s 180 Mbit/s Wi-Fi 6 Application SFR TV (200 chaînes incluses) Bouygues Telecom 5G Box 29.99€/mois pendant un an puis 39,99 €/mois Jusqu’à 1,1 Gbit/s 175 Mbit/s Wi-Fi 6 Aucune TV incluse Orange 5G Home 42,99 €/mois 1er mois satisfait ou remboursé Jusqu’à 1.5 Gbit/s 250 Mbit/s Wi-Fi 7 App TV d’Orange : 200 chaînes incluses sur PC, mobile et tablette

Avec l’arrivée de la nouvelle grille tarifaire de SFR, la bataille des Box 5G se resserre. Free et Bouygues conservent un avantage tarifaire avec une offre à 29,99 €/mois pendant la première année et Free frappe fort avec le Wi-Fi 7 inclus d’origine et davantage de chaînes, mais SFR reprend l’avantage sur les performances annoncées en upload avec un débit montant pouvant atteindre 180 Mbit/s, ainsi qu’un prix plus bas la deuxième année.

La comparaison montre aussi une différence de stratégie : Free et SFR misent sur des offres plus complètes avec des services TV accessibles via application, tandis que l’offre concurrente de Bouygues Telecom restent davantage positionnées comme de simples accès Internet de secours ou alternatives à la fibre, bien qu’une version avec TV existe. Orange, dans tous les cas, reste la box

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox