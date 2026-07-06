Abonnés Livebox : Orange lance une nouvelle promo avec plus de 40 chaînes en tout genre pour 1€

Cinéma, séries, documentaires, jeunesse, musique ou encore divertissement : Orange met son Bouquet Divertissement en promotion. Une offre sans engagement qui inclut notamment CINE+ OCS et de nombreuses chaînes premium.

Orange lance une nouvelle offre promotionnelle sur son Bouquet Divertissement. Jusqu’au 19 août 2026, les abonnés Livebox éligibles peuvent en profiter pour 1 euro le premier mois, avant un passage au tarif de 15,99 euros par mois, sans engagement.

Le Bouquet Divertissement réunit plus de 40 chaînes et leurs services de replay, avec des programmes destinés à tous les publics. Il comprend notamment Paris Première, RTL9, Téva, TV Breizh, Ushuaïa TV, Histoire TV, Science & Vie TV, Toute l’Histoire, Automoto, Seasons, Mangas, MCM, Mezzo, Game One, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nicktoons, Boomerang, Boomerang +1, Canal J, Tiji, Piwi+, Gulli Max, Animaux, Chasse & Pêche, MyZen TV, Museum TV, Lucky Jack TV, Comédie+, ainsi que de nombreuses autres chaînes consacrées au documentaire, à la musique, aux loisirs ou au divertissement.

L’offre inclut également CINE+ OCS, donnant accès à plusieurs chaînes de cinéma et à un vaste catalogue de films et de séries. Cette promo est accessible aux abonnés Orange qui ne sont pas déjà clients du Bouquet Divertissement, de CINE+ OCS ou de certaines offres les incluant. Elle est également réservée aux clients qui n’ont pas résilié ces bouquets au cours des douze derniers mois et qui n’ont pas bénéficié d’une promotion à la suite d’une demande de résiliation. Le Bouquet Divertissement est disponible depuis le décodeur TV d’Orange, l’application TV d’Orange ainsi que sur le site internet de l’opérateur. L’abonnement est sans engagement et peut être résilié à tout moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox