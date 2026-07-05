Les nouveautés de la semaine chez Free : redémarrez votre Freebox, lancement de 15 nouvelles chaînes TV et 9 replays etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel. Nouveautés Free Free lance une nouvelle mise à jour de ses Freebox Révolution, Ultra, Pop et Delta 4.12.2 avec des corrections à découvrir. Plus d’infos… Remaniement du bouquet TV by Canal avec l’arrêt de MCM et Olympia TV et le retrait de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV du groupe TF1 faute de nouvel accord Pour compenser, les abonnés Freebox bénéficiant de TV by Canal voient arriver six nouvelles chaînes ( Gym Direct, Les Animaux de la 8, Clique TV, Groland, Les Deschiens et Raphaël Mezrahi) ainsi que neuf services de replay consacrés aux programmes cultes de Canal+. Plus d’infos…

Free muscle aussi son offre TV avec le lancement de 6 nouvelles chaînes musicales de Music Box dans un pack dédié à 1,99/mois. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox ont même droit à trois autres nouvelles chaînes supplémentaires, dont deux gratuites (750g, RTP Notícias, Union TV). Plus d’infos… Free continue d’offrir de nouveaux films à tout le monde sur Free TV. Plus d’infos… Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance le paiement en 24 fois sans frais pour l’Apple Watch à destination de ses abonnés. Plus d’infos…

5G : Free Mobile fonce et s’apprête à chiper la 2ème place à Bouygues Telecom sur la bande reine des 3,5 GHz. Plus d’infos…

Free Mobile lance l’activation de sa fréquence en or 700 MHz sur la 5G+, des zones rurales en profitent désormais. Plus d’infos…

L’opérateur débloque tout le potentiel de sa 4G en bande 900 MHz grâce à une évolution technique particulière. Plus d’infos…

Free Mobile propose un nouveau smartphone avec une super autonomie en entrée de gamme, l’Honor 600 Smart 128 Go. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Annoncée au printemps, une importante évolution technique du Player Freebox Révolution est toujours en phase de test. Free recherche de nouveaux volontaires afin d’accélérer cette transition de fond. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox