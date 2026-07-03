5G : Free Mobile fonce et s’apprête à chiper la 2ème place à Bouygues Telecom sur la bande reine des 3,5 GHz, Orange intouchable

Le nouvel observatoire de l’ANFR au 1er juillet 2026 confirme une tendance : Free Mobile réduit encore l’écart avec Bouygues Telecom sur la bande 3,5 GHz, la fréquence la plus performante de la 5G. Orange conserve toutefois une avance très confortable.

La bataille de la 5G continue de se jouer sur la bande 3,5 GHz, considérée comme la bande cœur du réseau 5G grâce à ses capacités en matière de débit et de performances. Au 1er juillet 2026, Orange reste largement leader avec 14 310 sites techniquement opérationnels, soit 87 de plus en un mois.

Derrière, le duel entre Bouygues Telecom et Free Mobile devient de plus en plus serré. Bouygues conserve pour l’instant sa deuxième place avec 11 262 sites actifs, mais Free n’est plus qu’à 53 sites derrière avec 11 209 sites, après avoir mis en service 131 nouveaux sites en juin contre seulement 60 pour son rival. Le mois précédent, l’écart atteignait encore 124 sites. Si cette dynamique se poursuit, l’opérateur de Xavier Niel pourrait donc s’emparer de la deuxième place dès le prochain observatoire. SFR ferme la marche avec 10 751 sites opérationnels sur cette bande, après une progression de 69 sites au cours du mois.

Free reste largement numéro un en nombre total de sites 5G

Si Orange domine la bande 3,5 GHz, Free Mobile conserve une avance écrasante lorsqu’on considère l’ensemble des fréquences 5G grâce à son très vaste réseau 700 MHz. L’opérateur compte désormais 23 214 sites 5G techniquement opérationnels, contre 18 892 pour Bouygues Telecom, 18 030 pour Orange et 16 861 pour SFR. En juin, Free a d’ailleurs activé 192 nouveaux sites 5G toutes fréquences confondues. C’est moins qu’Orange (305), Bouygues Telecom (286) mais plus que SFR (129).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox