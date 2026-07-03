Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Entre stratégie militaire ambitieuse, FPS rétro des années 90 et batailles spatiales à base de deckbuilding, la sélection de jeux PC de la semaine mise sur des univers très différents mais particulièrement riches en action.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : un RPG tactique à grande échelle, un classique du tir futuriste remis à disposition et un roguelike spatial stratégique. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store). Ce RPG stratégique au tour par tour vous entraîne dans le monde de Tahnra, où l’enlèvement de l’impératrice par un général rebelle menace de faire basculer l’Empire de Veridia dans le chaos.

À la tête d’une expédition, vous devrez manœuvrer des escouades pouvant compter jusqu’à neuf soldats, exploiter le terrain, améliorer vos troupes et développer des liens avec de nombreux héros. Le jeu propose une campagne de 30 à 40 heures et plus de 50 classes de personnages à recruter.

Enchaînons avec CyClones (GOG). Ce FPS futuriste typiquement années 90 vous oppose à des clones cybernétiques créés par une race extraterrestre déterminée à conquérir la Terre.

Le titre mise sur une action rapide, des vidéos full-motion, des cinématiques spectaculaires et une ambiance multimédia caractéristique de l’époque. Avec ses armes futuristes et ses nombreuses missions, il propose un retour assumé vers le style des jeux de tir de cette génération.

Et enfin, voici LONESTAR (Epic Games Store). Dans ce roguelike stratégique, vous incarnez un chasseur de primes parcourant l’univers à bord de vaisseaux personnalisables pour traquer des criminels recherchés.

Le gameplay repose sur des affrontements originaux où les deux camps accumulent de la puissance avant de déclencher de puissantes ondes de choc. Entre pilotes aux compétences uniques, événements aléatoires et nombreux boss à affronter, chaque partie permet de développer une nouvelle stratégie.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG, un code vous sera fourni à activer directement sur le launcher.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox