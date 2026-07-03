Clin d’oeil : ils installaient la fibre … et se retrouvent face à 75 bombes de la Seconde Guerre Mondiale

Les chantiers de fibre réservent parfois des surprises inattendues. Cette fois, ce sont 75 bombes datant de la Seconde Guerre mondiale qui ont été découvertes sous terre, heureusement sans aucun danger pour les habitants.

Ce qui devait être un simple chantier de déploiement de la fibre optique a pris une tournure pour le moins inattendue. À Verson, près de Caen (Calvados), des ouvriers ont mis au jour pas moins de 75 bombes datant de la Seconde Guerre mondiale lors de travaux destinés à raccorder le secteur au très haut débit.

Les équipes intervenaient sur le réseau de fibre optique lorsqu’elles ont découvert une importante quantité d’engins datant de la Seconde Guerre mondiale. Au total, 75 bombes de 250 kg chacune ont été retrouvées sous terre, de quoi surprendre les ouvriers comme les habitants de cette commune située à quelques kilomètres de Caen.

Fort heureusement, il ne s’agissait pas de bombes explosives. La municipalité de Verson a rapidement rassuré les riverains. Dans un communiqué, elle explique que ces bombes étaient destinées à l’entraînement. Fabriquées en béton, elles ne contiennent aucune charge explosive et ne présentent donc aucun danger pour la population.

Malgré tout, des démineurs sont intervenus afin d’identifier et de trier l’ensemble des engins découverts, une procédure habituelle lorsqu’un tel matériel est mis au jour.

Plutôt que d’être détruites, ces bombes vont désormais servir à préserver la mémoire de cette période de l’Histoire. La ville indique qu’elles seront conservées avant d’être proposées à différents musées de la région. Le musée DDay Wings, situé à Carpiquet, aurait déjà manifesté son intérêt pour accueillir certains de ces objets.

Une issue bien différente de celle qu’imaginaient sans doute les ouvriers lorsqu’ils ont commencé ce chantier de déploiement de la fibre, qui leur a finalement permis de mettre au jour un étonnant vestige du passé.

Source : France 3

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox