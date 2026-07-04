Free : cette chaîne est finalement de nouveau disponible sans surcoût pour les abonnés Freebox avec TV by Canal et Famille by Canal

Après avoir disparu des offres TV by Canal sur les Freebox le 1er juillet, Love Nature est de nouveau accessible. Aucune explication n’a pour l’heure été communiquée par Canal+ ou Free.

Quelques jours seulement après sa disparition, Love Nature, chaîné dédiée aux documentaires animaliers et à la nature, est de retour dans les offres TV by Canal sur les Freebox, mais aussi au sein du bouquet Famille by Canal. Le 1er juillet, nous constations que la chaîne n’était plus accessible aux abonnés concernés. En se rendant sur le canal 198, un message indiquait alors : « Votre offre ne vous permet pas d’accéder à ce contenu (web_subscription_only) », laissant penser que Love Nature n’était plus incluse dans le bouquet. La situation a depuis évolué puisque la chaîne est de nouveau accessible de manière incluse sans surcoût pour les abonnés disposant des bouquets concerné. Love Nature est aussi disponible en mobilité et sur les différents supports compatibles avec Free TV, signe que son accès a bien été rétabli. À ce stade, ni Free ni Canal+ n’ont communiqué sur les raisons de cette interruption temporaire. L’hypothèse la plus probable est un dysfonctionnement technique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox