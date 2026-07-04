Le saviez-vous : les Freebox cachent un véritable arsenal de tranquillité à activer, et c’est gratuit

Besoin de souffler pendant les vacances ou simplement d’être tranquille chez vous ? Les abonnés Freebox disposent gratuitement de plusieurs outils pour filtrer, voire bloquer complètement les appels indésirables sur leur ligne fixe. Des options intégrées à la box, souvent méconnues, mais particulièrement utiles.

Si les smartphones disposent aujourd’hui de nombreux outils pour filtrer les appels indésirables, la ligne fixe de la Freebox n’est pas en reste. Free intègre depuis plusieurs années plusieurs fonctionnalités gratuites permettant de bloquer certains appels ou de rendre temporairement sa ligne totalement injoignable, le temps d’un week-end, de vacances ou simplement d’un moment de tranquillité.

Un “mode vacances” pour ne plus être dérangé

Free permet d’activer en quelques clics un véritable mode vacances sur la ligne fixe de sa Freebox. Disponible depuis l’Espace Abonné, dans la rubrique Téléphonie > Gestion de mes services téléphoniques, la fonction Abonné absent coupe immédiatement court aux appels entrants. Une fois activée, toute personne qui tente de vous joindre entend le message suivant : « Votre correspondant est momentanément absent, veuillez le recontacter ultérieurement. » L’appel est alors interrompu, sans être transféré vers la messagerie. Pour l’activer, il suffit de basculer l’option sur “Oui” puis d’enregistrer les modifications. À noter que, pour des raisons de sécurité, cette manipulation doit être réalisée depuis le réseau de la Freebox concernée.

Plusieurs boucliers contre les appels indésirables

Le mode vacances n’est pas la seule protection proposée par Free, l’opérateur met également à disposition plusieurs outils pour retrouver un peu de tranquillité au quotidien. Le premier est un antispam téléphonique capable de bloquer automatiquement de nombreux appels considérés comme indésirables : démarchage commercial, fausses enquêtes, sollicitations abusives, etc.

Comme l’explique Free : « Ne vous laissez plus importuner : bloquez les appels entrants indésirables ! […] Selon vos besoins de tranquillité, vous pouvez bloquer tous les appels anonymes, saisir des numéros bien précis, ou déterminer les appels à partir de préfixes. » Les abonnés peuvent également activer l’option anti-appels non sollicités, qui permet de choisir le niveau de filtrage souhaité en fonction de leurs besoins.

Autre possibilité : interdire les appels vers les numéros surtaxés, notamment ceux commençant par 089 ou 3BPQ, tout en conservant l’accès aux numéros utiles comme le 3244, le service d’assistance de Free. Enfin, il est possible de rejeter automatiquement les appels masqués. Les correspondants ayant volontairement caché leur numéro entendent alors un message les invitant à rappeler en affichant leur identité. Cette fonction nécessite toutefois un téléphone compatible avec l’affichage des caractères alphanumériques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox