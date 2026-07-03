La LFP pourrait relancer un appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 dès cet automne

À peine nommé à la tête de LFP Media, Olivier Bramly doit déjà préparer l’avenir des droits TV de la Ligue 1.

Alors que la plateforme Ligue 1+ bénéficie d’une exclusivité jusqu’en 2029, la LFP préparerait déjà la suite. Selon les informations de L’Équipe, le nouveau directeur général de LFP Media, Olivier Bramly, doit entamer dès cet été des discussions avec les acteurs du marché audiovisuel afin de préparer un éventuel appel d’offres à l’automne pour les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2029-2034.

L’objectif serait de tester l’intérêt du marché avant de lancer officiellement une consultation. Plusieurs plateformes comme Amazon, Netflix ou Paramount figureraient parmi les acteurs susceptibles d’être approchés, même si rien ne garantit à ce stade qu’elles participeront à un futur appel d’offres. Cette réflexion intervient alors que les revenus générés par Ligue 1+ restent inférieurs aux attentes et que la LFP cherche de nouvelles sources de valorisation de son championnat. Toujours selon le quotidien sportif, une récente réforme du sport professionnel pourrait également faciliter les choses en autorisant, à l’avenir, la vente des droits de la Ligue 1 en un lot unique, une évolution susceptible de séduire davantage de diffuseurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox