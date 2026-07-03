Free lance une nouvelle mise à jour de ses Freebox Révolution, Ultra, Pop et Delta

Une nouvelle mise à jour arrive sur les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Elle corrige plusieurs bugs et ajoute surtout une option très attendue pour mieux gérer le réseau domestique.

Free propose depuis ce 3 juillet une nouvelle mise à jour du Freebox Server. Estampillée 4.12.2, elle apporte plusieurs corrections, mais aussi une évolution particulièrement attendue par les utilisateurs avancés : la possibilité de configurer le nom de domaine diffusé par le serveur DHCP. La version 4.12.2 est déployée depuis le 3 juillet à 10h30 sur les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Pour en profiter, il suffit de redémarrer le Freebox Server depuis Freebox OS ou directement via l’interface de la box.

Une nouvelle option pour le serveur DHCP

La principale nouveauté de cette version est l’ajout de la prise en charge de l’option DHCP 15 (Domain Name). Cette évolution répond à une demande formulée par un utilisateur début juin sur le bugtracker de Free. Celui-ci expliquait que le suffixe de domaine local attribué automatiquement par la Freebox était fixé sur .home, un choix qui ne correspond plus aux recommandations actuelles.

En effet, depuis 2018, la RFC 8375 de l’IETF recommande d’utiliser home.arpa comme domaine réservé aux réseaux domestiques afin d’éviter d’éventuels conflits avec des noms de domaine publics. L’utilisateur demandait ainsi la possibilité de personnaliser cette valeur dans Freebox OS, une fonctionnalité particulièrement utile pour les personnes disposant d’un homelab, de certificats SSL locaux, de conteneurs ou de services internes reposant sur un domaine personnalisé.

Quelques jours après cette demande, un développeur de Free avait reconnu que l’équipe s’était appuyée sur une autre recommandation lors de l’implémentation initiale et avait annoncé l’ajout prochain de cette option. Promesse tenue avec cette version 4.12.2.

Plusieurs corrections au programme

Outre cette nouvelle fonctionnalité, Free indique avoir corrigé plusieurs anomalies. La mise à jour règle notamment un problème d’affichage d’un SSID invalide sur la page WPS, ainsi qu’un défaut de reconnexion automatique pouvant survenir lorsque la connexion de secours 4G Backup perdait momentanément le signal. Comme souvent, Free mentionne également l’intégration de correctifs de sécurité, sans en détailler le contenu.

Cette évolution illustre une nouvelle fois le fonctionnement du bugtracker Freebox, où les suggestions des utilisateurs peuvent rapidement être prises en compte lorsqu’elles présentent un intérêt technique.L’ajout de l’option DHCP 15 ne concernera probablement qu’une minorité d’utilisateurs, mais il s’agit d’une amélioration appréciable pour tous ceux qui utilisent leur Freebox comme véritable équipement réseau et souhaitent disposer d’un environnement local conforme aux standards actuels.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox