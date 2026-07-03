Amazon Prime Video enrichit encore son offre gratuite avec deux nouvelles chaînes

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Prime Video : deux nouvelles chaînes gratuites sont désormais disponibles sur Amazon Channels. Une arrivée qui renforce encore l’offre FAST de la plateforme, désormais composée de 41 chaînes en France.

Amazon continue d’étoffer son catalogue de chaînes gratuites accessibles via Prime Video. Deux nouvelles chaînes FAST viennent de faire leur apparition dans le corner Amazon Channels, portant désormais à 41 le nombre de chaînes proposées sans surcoût en France.

Deux nouvelles chaînes gratuites à découvrir

Depuis le 2 juillet, deux nouvelles chaînes ont rejoint l’offre FAST (Free Ad-supported Streaming TV) d’Amazon. La première est Music Box Sexy, une chaîne musicale qui vient compléter l’univers Music Box. Son arrivée intervient quelques jours seulement après le lancement de l’offre complète Music Box sur les Freebox, cette fois sous la forme d’un abonnement payant.

La seconde est Un Village Français, une chaîne entièrement consacrée à la célèbre série française du même nom. Elle diffuse en continu les épisodes de cette fiction historique, déjà disponible sur plusieurs plateformes FAST présentes en France.

Avec ces deux ajouts, Amazon propose désormais 41 chaînes FAST via Prime Video en France. Ce type de chaînes, financées par la publicité, permet de regarder gratuitement des programmes diffusés en continu, sans abonnement supplémentaire. Les catalogues couvrent des univers très variés : cinéma, séries, documentaires, musique, sport, information ou encore divertissement. Les chaînes FAST de Prime Video peuvent désormais être regardées avec un simple compte Amazon gratuit, sans abonnement Prime. Une exception subsiste toutefois pour les contenus de France Télévisions et du groupe M6.

Amazon poursuit ainsi le développement de son offre gratuite, un segment devenu particulièrement dynamique face à la multiplication des services de streaming payants.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox