Orange lance un forfait 5G gratuit temporaire avec 20 Go de data, voici comment en profiter

Après une première édition l’an dernier, Orange remet en place son dispositif Hello 5G. Les utilisateurs éligibles peuvent tester gratuitement le réseau 5G de l’opérateur pendant un mois grâce à une eSIM, sans modifier leur forfait ni leur numéro de téléphone.

Orange relance son opération Hello 5G, qui permet d’essayer gratuitement son réseau mobile. Jusqu’au 30 septembre 2026, les utilisateurs éligibles peuvent bénéficier de 20 Go de données mobiles valables pendant 31 jours, sans engagement et sans avoir à quitter leur opérateur actuel. Le principe reste inchangé : après avoir téléchargé l’application Orange Hello 5G sur Android ou iPhone, l’utilisateur crée son compte, renseigne son identité, transmet un justificatif d’identité, puis une eSIM est automatiquement téléchargée sur son smartphone une fois la vérification effectuée. L’essai est limité à une inscription par personne.

Cette eSIM est exclusivement destinée à la data. Elle ne permet ni de passer des appels, ni d’envoyer des SMS ou MMS, et ne fonctionne pas en itinérance à l’étranger. Orange prévient également les utilisateurs lorsqu’ils atteignent 80 %, puis 100 % de leur enveloppe de données. Pour participer, il faut être majeur, disposer d’un smartphone compatible eSIM et 5G, et répondre aux conditions de résidence fixées par l’opérateur. Les ressortissants de France, de l’Union européenne, de Suisse, d’Andorre et de Monaco sont éligibles, tout comme les personnes originaires d’autres pays titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour français en cours de validité.

Avec ce lancement au début de l’été, Orange mise sur la période des vacances pour faire découvrir la qualité de son réseau mobile dans les zones touristiques ou lors des nombreux événements estivaux. À l’issue de l’essai, les participants qui souhaitent rejoindre Orange pourront bénéficier d’un tarif préférentiel sur le forfait Série Spéciale Hello 120 Go 5G, proposé à 14,99 €/mois au lieu de 24,99 €/mois, sans engagement, grâce à un code promotionnel disponible dans l’application.