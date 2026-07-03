TF1 veut lancer des jeux vidéo autour de ses franchises dès la rentrée pour mieux fidéliser

Le PDG de TF1, Rodolphe Belmer, a annoncé le lancement dès la rentrée de petits jeux vidéo inspirés des franchises de la chaîne. Une nouvelle brique qui s’inscrit dans la stratégie de développement numérique du groupe et qui devrait s’appuyer sur un système de micro-paiements.

Quelques semaines après avoir officialisé son partenariat avec Netflix, TF1 prépare une nouvelle évolution pour sa plateforme TF1+. Invité de l’émission Soft Power sur France Culture, Rodolphe Belmer a révélé que le groupe lancerait dès la rentrée de petits jeux vidéo.

L’objectif est double : prolonger l’expérience des téléspectateurs autour des programmes qu’ils apprécient et les inciter à revenir plus régulièrement sur TF1+. Si aucun titre n’a encore été dévoilé, ces jeux devraient s’appuyer sur les émissions et divertissements les plus populaires de la chaîne

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de diversification de TF1+, qui ne se limite plus à la vidéo à la demande et au replay. Le groupe cherche à enrichir son écosystème numérique avec de nouveaux usages capables de générer davantage d’engagement. Le système de de micro-paiement de TF1 devrait y petre également intégrés afin, on le peut deviner, de proposer certains contenus ou fonctionnalités via des paiements unitaires, le tout en complément de la publicité et de son offre premium. Avec cette annonce, TF1 suit une voie déjà empruntée par Netflix. Le géant américain propose depuis plusieurs années une sélection de jeux mobiles inclus dans ses abonnements afin d’enrichir son offre et de renforcer l’engagement de ses utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox