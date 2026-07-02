Le saviez-vous : cet outil discret de Free Mobile est particulièrement utile pendant les soldes, vérifiez avant de craquer

Changer de smartphone sans passer des heures à comparer les fiches techniques ? Free Mobile propose un outil en ligne peu connu qui permet de mettre facilement plusieurs modèles face à face, un vrai coup de pouce pour profiter des promotions des soldes.

Entre les iPhone, les Samsung Galaxy, les Xiaomi et les nombreux packs incluant des accessoires, il n’est pas toujours évident de savoir quel modèle choisir, d’autant plus alors que les soldes sont en cours avec de nombreuses promos sur une vaste gamme de smartphone si vous souhaitez changer de modèle. Pour simplifier la tâche, Free Mobile met à disposition un comparateur interactif directement sur son site. Il permet de comparer jusqu’à trois smartphones ou packs en quelques clics.

Il suffit d’ajouter les modèles qui vous intéressent grâce à l’icône « + », puis de lancer la comparaison. Vous pouvez par exemple mettre côte à côte un iPhone 16 Pro, un Samsung Galaxy S26 Ultra ou encore un pack Xiaomi comprenant un smartphone, des écouteurs Buds 6 et un bracelet connecté Band 9.

L’outil affiche alors les principales différences entre les appareils :

la taille, la résolution et la technologie de l’écran

les performances photo, le processeur et les capacités de stockage

l’autonomie, les technologies de recharge et la compatibilité 5G

les accessoires inclus dans les packs et les différentes possibilités de paiement.

L’un des points forts de ce comparateur est sa présentation. Plutôt que d’afficher une longue fiche technique difficile à lire, les informations sont regroupées par catégories. Vous pouvez ainsi développer uniquement les sections qui vous intéressent, qu’il s’agisse de la qualité de l’écran, de la photo, des performances, de la batterie ou encore de la connectique.

Enfin, si vous hésitez entre plusieurs modèles ou souhaitez demander l’avis d’un proche, Free permet de partager directement le lien de votre comparatif. Une manière simple de faire découvrir les différences entre plusieurs smartphones sans avoir à envoyer plusieurs fiches produits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox